Incêndio em fábrica de óleo no RJ já dura mais de 20 horas; não há vítimas

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro atua há mais de 20 horas no combate a um incêndio de grandes proporções que atingiu uma fábrica de lubrificantes na Ilha do Governador, zona norte do Rio.

O que aconteceu

O incêndio teve início neste sábado (8) e foi visto de diversas regiões da cidade. Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 12h30 para combater o fogo. A fumaça foi vista de diversas regiões da cidade.

Mais de 100 bombeiros atuaram para conter as chamas. Além dos bombeiros, agentes da Defesa Civil de 20 unidades foram enviados ao local para evitar que o fogo se alastrasse. A Polícia Militar isolou a área.

Equipes atuam com drones e têm apoio de mais de 35 veículos. Dentre os equipamentos utilizados estão drones com câmeras térmicas, para identificar os focos de incêndio.

Equipes ainda trabalham no local na manhã deste domingo. O incêndio foi controlado na noite de sábado e não há mais risco de propagação do fogo. Os bombeiros seguem atuando no rescaldo do incêndio e resfriamento do local.

Incêndio atingiu fábrica de lubrificantes e não teve vítimas. Em nota, a empresa Moove disse que a fábrica estava inoperante neste sábado e que não há registro de vítimas. Disse ainda que "todos os protocolos de segurança necessários foram aplicados para preservação da comunidade, meio ambiente e nossa operação".

Empresa vai investigar causas. Moove diz ainda que vai agora analisar a extensão dos danos causados pelo incêndio e fazer uma investigação de suas causas. Segundo a empresa, o incêndio atingiu a área produtiva da fábrica e não chegou à área dos tanques de armazenamento de óleo.