Hoje é Dia: vôlei e 100 anos de Heleno de Freitas são destaques

Hoje, 9 de fevereiro, é um dia marcado pela invenção de um dos esportes mais populares do Brasil. Foi nesta data que, em 1895, o vôlei foi criado pelo norte-americano William George Morgan. Inicialmente chamado de "Mintonette", o esporte faz parte dos Jogos Olímpicos desde 1964. A história do esporte foi contada no Rádio Animada em 2020:

No campo do esporte, há o centenário de um dos primeiros grandes ídolos do futebol brasileiro: o irreverente Heleno de Freitas. Nascido em 12 de fevereiro de 1925, o jogador conhecido pelo talento em campo e por sua personalidade intensa e polêmica foi personagem do De Lá Pra Cá, da TV Brasil em 2009:

No mesmo dia (12), completam-se 10 anos da morte da artista plástica japonesa naturalizada brasileira Tomie Ohtake. Conhecida por uma arte marcada pelas formas geométricas e cores vibrantes, ela teve sua história contada pelo História Hoje, da Radioagência Nacional, em 2016, pelo Repórter Brasil em 2015 e pelo Fique Ligado em 2020:

Ainda falando de artistas, há os 60 anos da morte do lendário cantor e pianista Nat King Cole em 15 de fevereiro. Em sua voz, canções como "Unforgettable" imortalizaram seu talento e impacto cultural. Muito de sua obra, que ajudou a popularizar o jazz, foi mostrada em programas das Rádios EBC como o Jazz Livre e o Momento Três.

Outras datas marcantes

A semana também tem datas históricas. Uma delas é os 35 anos da libertação de Nelson Mandela após 27 anos preso na África do Sul. O fato, que ocorreu em 11 de fevereiro de 1990, simbolizou um marco na luta pela igualdade racial e abriu portas para ele se tornar o primeiro presidente negro da África do Sul em 1994. O episódio já foi contado pelo História Hoje, Na Trilha da História e Repórter Brasil:

Também em 11 de fevereiro, é celebrado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. A data, instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015, reforça a necessidade de combater barreiras históricas para promover o acesso igualitário das mulheres à ciência e já foi tema do Ciência é Tudo (da TV Brasil) e do Rádio Animada (da Rádio MEC):

Para fechar a semana, temos o Dia Mundial do Rádio em 13 de fevereiro. Uma homenagem ao veículo companheiro de muitas pessoas, a data criada pela Unesco em 2011 foi tema de matérias na Radioagência Nacional, Natureza Viva e Ciência É Tudo:

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 9 a 15 de fevereiro de 2025

Fevereiro de 2025 9 Criação do esporte Vôlei (voleibol) por William George Morgan nos Estados Unidos (130 anos) 10 Criação de Santa Maria, Região Administrativa XIII (35 anos) 11 Morte do filósofo, matemático e químico francês René Descartes (375 anos) - notabilizou-se sobretudo por seu trabalho revolucionário na filosofia e na ciência, mas também obteve reconhecimento matemático por sugerir a fusão da álgebra com a geometria - fato que gerou a geometria analítica e o sistema de coordenadas que hoje leva o seu nome. Por fim, foi também uma das figuras-chave na Revolução Científica Morte do diretor, produtor e roteirista de cinema francês Roger Vadim (25 anos) - criador de clássicos como "E Deus Criou a Mulher" e "Barbarella" Morte do músico paulista Arnaldo Rosa (25 anos) - crooner do grupo "Demônios da Garoa" Nelson Mandela é libertado após 27 anos de prisão (35 anos) Primeiro nocaute em Myke Tyson pelo pugilista James Buster Douglas (35 anos) - primeira derrota de sua carreira em 38 lutas disputadas Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência - data aprovada pela Assembleia das Nações Unidas em 22 de dezembro de 2015, por meio da Resolução A/RES/70/212, para promover o acesso integral e igualitário da participação de mulheres e meninas na ciência 12 Morte do compositor, letrista, ritmista, cantor e radialista fluminense Henrique Gonçalves da Silva, o Henrique de Almeida (40 anos) Morte do compositor e instrumentista matogrossense Levino da Conceição (70 anos) Morte do cartunista estadunidense Charles Schulz (25 anos) - criador da série "Peanuts" e dos personagens "Charlie Brown" e seu cachorro da raça beagle chamado "Snoopy", dentre outros Nascimento do jogador futebol mineiro Heleno de Freitas (100 anos) Morte da artista plástica japonesa naturalizada brasileira Tomie Ohtake (10 anos) Estreia, na Rádio Nacional da Amazônia, e posteriormente na Rádio Nacional de Brasília o programa infantil Encontro com tia Heleninha (46 anos) - pioneiro do gênero, foi sucesso de público na região Amazônica 13 Morte da freira portuguesa, da Ordem das Carmelitas Descalças, Lúcia de Jesus Rosa dos Santos, a Irmã Lúcia (20 anos) - juntamente com os seus primos Santa Jacinta e São Francisco Marto (os chamados três pastorinhos), assistiu às aparições de Nossa Senhora no lugar da Cova da Iria, em Fátima Dia Mundial do Rádio - é uma comemoração internacional, que foi proclamada em 3 de novembro de 2011 na 26ª sessão da UNESCO e que tem o aval da Assembleia Geral da ONU 15 Nascimento do clarinetista, saxofonista e compositor mineiro Abel Ferreira (110 anos) - entrou para a Rádio Nacional, em 1949, apresentando-se como líder da "Turma do Sereno". Em 2011, foi lançado pelo selo Discobertas em convênio com o ICCA - Instituto Cultural Cravo Albin a caixa "100 anos de música popular brasileira" com a reedição em 4 CDs duplos dos oito LPs lançados com as gravações dos programas realizados pelo radialista e produtor Ricardo Cravo Albin na Rádio MEC em 1974 e 1975 Morte do cantor e pianista de jazz estadunidense Nat King Cole (60 anos) Nascimento do maestro, pianista, escritor e compositor paraense Waldemar Henrique da Costa Pereira (120 anos)

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.