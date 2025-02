Histórias de superação e inclusão: Brasileiros estreiam nos Invictus Games de Vancouver, no Canadá

O Brasil espera ter uma participação histórica nos Invictus Games, evento internacional para militares com deficiência criado pelo príncipe Harry em 2014, que acontece a cada dois anos. A atual edição, em Vancouver, inclui disputas em 11 modalidades, das quais seis são de inverno - biatlo, curling em cadeira de rodas, esqui alpino, esqui nórdico, skeleton e snowboarding - e cinco de verão - basquete em cadeira de rodas, natação, remo indoor, rúgbi em cadeira de rodas e vôlei sentado.

Luciana Quaresma

O Brasil se tornou o 24º país filiado aos Invictus Games, torneio que vai até 16 de fevereiro no Canadá. Segundo o tenente-coronel Davi Pavelec, da Comissão Desportiva Militar do Brasil e chefe da missão brasileira, estar em Vancouver "oferece uma plataforma inédita de reconhecimento pessoal e fortalecimento da autoestima para os veteranos".

Fazer parte do torneio é uma demonstração do compromisso do país com a reabilitação e a valorização de seus militares. "Integrar este evento tem como objetivo promover a inclusão social, física e emocional dos nossos militares, oferecendo uma plataforma de superação e reconhecimento pessoal, além de fomentar um ambiente de apoio mútuo entre atletas", destacou Pavelec à RFI.

A delegação verde-amarela conta com oito atletas, que irão disputar as provas em duas modalidades: vôlei sentado e natação. No vôlei, o paranaense Alex Witkovski, que ficou em 6° lugar quando a delegação brasileira disputou os Jogos Olímpicos de Paris 2024, volta às quadras animado.

O Brasil deve aproveitar esta participação no Canadá para aprender mais com países como Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, presentes desde a criação dos Invictus Games.

"Esses países já possuem uma forte infraestrutura de apoio aos militares paratletas, tanto para a reabilitação, quanto ao esporte adaptado. O aprendizado está na forma como essas nações estruturam suas equipes, preparam os atletas e utilizam os jogos como uma ferramenta de reintegração social e psicológica", afirma Pavelec.

Ele destaca a existência de um intercâmbio com nações mais experientes, por meio de parcerias com organizações internacionais, que ajudam a oferecer capacitação e troca de conhecimento sobre como otimizar programas de esporte para veteranos no Brasil. Pavelec cita os exemplos da Colômbia e da Argentina, que anualmente vêm ao Brasil para o Torneio Internacional Militar de Vôlei Sentado.

Formação da equipe: desafios e superação

Construir uma equipe para competir internacionalmente não foi simples. O Brasil enfrentou o desafio de estruturar um treinamento especializado. "Embora tenhamos iniciativas como o Programa de Paradesporto Militar, a cultura do esporte adaptado está em crescimento. Foi necessário um grande esforço para integrar o esporte à reabilitação", explicou Pavelec.

O Ministério da Defesa acredita que os Invictus Games atuarão como uma ferramenta crucial na recuperação física e emocional dos militares. "Esses jogos são mais que uma competição, são um gesto de solidariedade e comunidade entre os veteranos", destacou o tenente-coronel.

Os atletas foram selecionados com base em rigorosos critérios, considerando as habilidades esportivas e o desejo de superação pessoal. A preparação incluiu treinos frequentes com acompanhamento de técnicos especializados, para que os competidores estejam prontos para enfrentar os desafios com confiança.

Futuro planejado

Após a participação nos Invictus Games, o Brasil planeja continuar o investimento no esporte adaptado. "O fortalecimento da cultura esportiva entre os militares com deficiência será uma prioridade, garantindo que eles tenham oportunidades para praticar esportes adaptados e participar de competições promovendo suas reabilitações e integração à sociedade", disse Pavelec.

A delegação brasileira é composta por para-atletas das Forças Armadas e Forças Auxiliares. Para o general Fabio Afonso, diretor do Departamento de Desporto Militar, o evento "representa um marco no paradesporto militar brasileiro.

Inspirado pelo Warrior Games dos Estados Unidos, o príncipe Harry criou os Invictus Games como um evento internacional que utilizaria o poder do esporte para ajudar na recuperação e reabilitação de veteranos. A primeira edição aconteceu em Londres, no Reino Unido, em 2014, e se expandiu para incluir cidades como Orlando, Toronto e Sydney. Em 2025, a competição reúne cerca de 500 atletas de 24 nações em Vancouver.

Como todo bom filho à casa torna, a próxima edição dos Invictus Games acontecerá em Birmingham, em 2027, na Inglaterra.