Veja fotos da tempestade nos EUA com neve e chuva congelante

Uma tempestade de inverno com chuva e neve atingiu os EUA entre a noite de ontem (8) e a manhã deste domingo (9).

Veja as fotos da nevasca

Nova York foi um dos estados mais afetados. As regiões Centro-Oeste e Nordeste do país foram as atingidas pela nevasca, passando por estados como Massachusetts e Pensilvânia.

Mulher anda na neve durante a passagem da nevasca por Nova York Imagem: Angela Weiss/AFP

Pessoas caminham no chão coberto de neve em Nova York Imagem: David Dee Delgado/Reuters

Pessoas fazem um boneco de neve em Nova York, na noite de sábado (8) Imagem: Angela Weiss/AFP

Neve foi acompanhada de chuva congelante Imagem: Angela Weiss/AFP

Menino brinca com trenó no bairro do Brooklyn, em Nova York Imagem: Spender Platt/Getty Images via AFP

Pessoas e um cachorro andam pelo bairro do Brooklyn, em Nova York, durante manhã de nevasca Imagem: Spencer Platt/Getty Images via AFP

Bonde segue em direção à estação em Boston, capital de Massachusetts, durante a tempestade de inverno na manhã deste domingo (9) Imagem: Scott Eisen/Getty Images via APF

Neve em Boston Imagem: Scott Eisen/Getty Images via AFP

Neve cobre veículos em Boston Imagem: Scott Eisen/Getty Images via AFP

Pessoas caminham no bairro de Greenwich Village, em Nova York, em alerta para a tempestade de inverno Imagem: Charly Triballeau/AFP

Mais tempestade à vista

Previsão é de mais neve nesta semana. AccuWeather, empresa norte-americana de meteorologia, prevê nova tempestade com chuva e neve já na segunda-feira. Área que se estende de Nova York a Chicago deve ser atingida de novo na quinta.