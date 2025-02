Elon Musk, repelente ou ímã para os clientes da Tesla?

A postura de Elon Musk como aliado de Donald Trump deixou os compradores da Tesla na Europa "assustados", com pedidos de boicote à marca, embora seja difícil avaliar até que ponto isso pode preocupar os clientes em potencial.

Na Alemanha e na França, as vendas do carro elétrico caíram pela metade em janeiro, em comparação com o mesmo mês de 2024.

Os proprietários de Tesla também estão irritados.

Em Frankfurt, Alemanha, Enrico Parano, um executivo do setor bancário de 60 anos, admite que "embora o carro seja muito bom", ele agora "pensaria muito antes de comprá-lo por causa do comportamento de Musk", e está considerando vender suas ações da Tesla.

"É assustador dar dinheiro a esse cara", diz Adriaan, um jovem médico francês que comprou um Tesla de segunda mão e teme que, se a eletrificação do transporte for interrompida, o mundo esteja caminhando para "uma catástrofe (climática) pior do que a chegada ao poder de outro louco" como Trump.

- Boicote -

Musk costumava estar sob os holofotes da mídia, mas dividiu opiniões desde sua aproximação com Trump, seus ataques às políticas de diversidade e seu apoio à extrema direita europeia.

As críticas têm sido particularmente ferozes na Alemanha desde que o magnata declarou seu apoio ao partido de extrema direita AfD.

Assim como nos EUA, adesivos com a frase "Comprei este carro antes de Elon enlouquecer" apareceram na traseira dos carros da Tesla.

No final de janeiro, ativistas projetaram o gesto polêmico de Musk, que alguns interpretaram como uma saudação nazista, na fábrica da Tesla em Berlim.

"Ninguém quer ser associado ao comportamento de Musk", disse à AFP Ferdinand Dudenhöffer, especialista do setor automotivo na Alemanha. A marca e seu proprietário são "quase inseparáveis", disse ele.

De acordo com outro especialista alemão, Matthias Schmidt, "a Alemanha ainda é muito sensível à sua história e esse discurso político de Musk é potencialmente tóxico, já que os consumidores da Tesla são parcialmente motivados por preocupações ecológicas".

Nos Países Baixos, uma concessionária da Tesla foi vandalizada no início de fevereiro com pichações de suásticas, informou o Dutch News.

Na Polônia, o apoio de Musk ao AfD e seus comentários sobre a história alemã ("as crianças não devem ser culpadas pelos pecados de seus... avós") levaram o ministro do Turismo, Slawomir Nitras, a dizer que é "necessário responder com firmeza (ao bilionário), por exemplo, com um boicote".

- Aumento da concorrência -

Mas, se houvesse um boicote, seria difícil medir seu impacto porque a Tesla já enfrenta vários obstáculos na Europa.

A pioneira em carros elétricos enfrenta uma enxurrada de modelos concorrentes em um mercado em desaceleração.

Além disso, a gama de produtos da Tesla envelheceu, embora ela possa se beneficiar nos próximos meses com a renovação de seu principal SUV, o Modelo Y, de acordo com Schmidt.

A montadora, contatada pela AFP, não quis comentar a situação.

Globalmente, no entanto, as vendas da Tesla ficaram estáveis em 2024 e as ações da empresa subiram desde a eleição de Trump.

"A Tesla é atualmente dois lados da mesma moeda", disse Ieva Englund, do instituto Novus da Suécia, que realizou uma pesquisa on-line no final de janeiro.

"Metade da população (sueca) é positiva ou neutra (em relação à marca) e admira a inovação e o trabalho ambiental da Tesla", disse ela em um comunicado.

Mas o impasse sobre a situação dos funcionários suecos da Tesla, que estão em greve, e o comportamento de Musk, estão "enfurecendo os outros", acrescentou.

Entretanto, a especialista da Novus observou que os homens entre 35 e 49 anos, que podem ser considerados o principal grupo-alvo da Tesla, "permanecem relativamente positivos" em relação à marca.

tsz/jum/mas/es/dd/aa

© Agence France-Presse