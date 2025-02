Delegação de Israel chega ao Catar para mais negociações sobre cessar-fogo em Gaza

Por Nidal al-Mughrabi e Alexander Cornwell

CAIRO/JERUSALÉM (Reuters) - Uma delegação de Israel chegou ao Catar neste domingo para mais negociações sobre o cessar-fogo na Faixa de Gaza, disse o porta-voz do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após seus militares se retirarem de um importante ponto de passagem no enclave, conforme combinado na trégua com o grupo militante palestino Hamas.

As negociações indiretas entre Israel e o Hamas sobre o próximo estágio do cessar-fogo começarão nesta semana, após a visita de Netanyahu aos Estados Unidos na semana passada.

No entanto, uma fonte do gabinete de Netanyahu disse que a delegação israelense, até o momento, discutirá apenas questões técnicas, em vez de assuntos mais importantes que deveriam ser discutidos, incluindo a gestão de Gaza após a guerra.

Na semana passada, o presidente dos EUA, Donald Trump, fez um apelo surpreendente para que os palestinos fossem deslocados para fora de Gaza e para que o enclave ficasse sob a gestão dos EUA, que o reconstruiria.

Desde então, autoridades norte-americanas voltaram atrás em algumas das falas de Trump, dizendo que os palestinos poderiam retornar a Gaza assim que ela fosse limpa de munições não detonadas e reconstruída.

Ainda assim, o plano de Trump foi amplamente criticado, com alguns críticos dizendo que se tratava de uma "limpeza étnica". As autoridades israelenses o receberam bem.

O gabinete de segurança de Netanyahu está programado para discutir a proposta de Trump, bem como o segundo estágio do cessar-fogo, na terça-feira, disse a fonte em seu gabinete.

O primeiro estágio do cessar-fogo, que começou em 19 de janeiro, deve durar seis semanas e inclui a libertação de 33 reféns israelenses pelo Hamas em troca da libertação de quase 2.000 detidos e prisioneiros palestinos por Israel.

As imagens de três reféns libertados no sábado, com aparência magra e fraca, chocaram os israelenses. "Ontem recuperamos nosso pai. Ele perdeu muito de seu peso, mas não seu espírito", disse Yulie Ben Ami, cujo pai, Ohad, foi libertado. "Ele sobreviveu ao inferno."

Washington, Catar e Egito mediaram o cessar-fogo, que tem se mantido em grande parte. De acordo com o acordo, neste domingo os militares israelenses concluíram a retirada de suas posições remanescentes no Corredor de Netzarim, que corta Gaza.

Multidões de pessoas foram vistas atravessando o corredor quando o Hamas anunciou a retirada israelense, enquanto uma longa fila de carros esperava para passar. Uma fonte de segurança israelense confirmou que os militares estavam deixando suas posições no local.