Facções do RJ fazem emboscadas com sequestros e roubos de veículos, diz TV

Com anúncios de veículos na internet, o TCP (Terceiro Comando Puro) monta emboscadas para sequestrar interessados em carros. Os criminosos retiram o dinheiro que seria destinado à venda do carro e pedem Pix aos familiares dos sequestrados, mostrou reportagem do Fantástico, da TV Globo.

O que aconteceu

Vítimas e familiares sofrem extorsões. Traficantes do TCP agem principalmente nos municípios da Baixada Fluminense. "Eles sabem que a vítima tem aquele dinheiro para comprar aquele veículo e seria um lucro certo conseguir aquele montante", afirmou a delegada Cristiana Miguel.

Pelo menos 200 pessoas foram vítimas do TCP nos últimos dois anos. Segundo a reportagem exibida pela TV Globo, as investigações apontam que os criminosos obrigam a entrega do celular e das senhas. As transações são feitas por Pix. As investigações acontecem na 54ª DP (Delegacia de Polícia) de Belford Roxo.

30 traficantes do TCP foram identificados. A Polícia Civil já prendeu cinco envolvidos nos golpes, um deles com 81 anotações criminais e cinco mandados de prisão por crimes como sequestro, extorsão e homicídio.

Todas as pessoas estão sendo responsabilizadas, inclusive as que emprestam as contas, para receber essa quantia. Elas vão responder pelo mesmo crime praticado por quem aborda as vítimas: roubo e extorsão.

Cristiana Miguel, delegada ao Fantástico

Comando Vermelho pratica roubo de carros

No RJ, os roubos de carros cresceram 39%. Entre 2023 e 2022, os roubos de veículos no estado cresceram bem acima da média do restante do Brasil — considerando todos os estados, o país teve uma queda de 5,5% nos roubos de carros.

Entre fevereiro de 2023 e setembro de 2024, 350 criminosos foram presos por furto de veículos do RJ. A polícia investiga as quadrilhas que praticam esses roubos e identificaram que a facção Comando Vermelho é a principal envolvida nos crimes. Trezentos veículos foram recuperados nas operações.