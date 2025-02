CPI da China tem alta anual de 0,5% em janeiro e de 0,7% em relação a dezembro

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,5% em janeiro quando comparado ao mesmo mês de 2024. Sobre dezembro, a alta foi de 0,7%, informou o Escritório Nacional de Estatísticas chinês. Analistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam um aumento anual de 0,4%.

Os preços dos alimentos aumentaram 0,4% no mês passado no País, vindo de uma queda de 0,5% no último mês de 2024. Os preços dos produtos não alimentícios também aumentaram 0,5% em janeiro, acelerando em relação ao crescimento de 0,2% em dezembro.

O núcleo do CPI, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, reportou um aumento anual de 0,6% em janeiro, acima da alta de 0,4% em dezembro. Este índice em específico tem sido observado por economistas como indicador da demanda doméstica, e subiu pelo quarto mês consecutivo, sinalizando uma possível recuperação da demanda após as medidas de estímulo anunciadas por Pequim.

Entre os preços que impulsionaram o CPI como um todo, os da carne suína aumentaram 13,8% ao ano em janeiro; ingressos de cinema e espetáculos subiram 11,0% e as passagens aéreas, 8,9%.

Por outro lado, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) chinês caiu 2,3% em relação ao ano anterior em janeiro, o mesmo que em dezembro, disse o órgão de estatísticas. O levantamento com economistas previa que o PPI caísse 2,2% em relação ao ano anterior. O PPI permanece em deflação por mais de dois anos. Fonte: Dow Jones Newswires.