Carnaval em março é bom para os negócios? Especialistas respondem

Quem nunca ouviu a famosa frase: "o Brasil só começa a funcionar depois do Carnaval"? Neste ano, a data festiva será em março. Mas, será que o adiamento da festa popular brasileira é bom ou ruim para os empreendedores?

A resposta dos especialistas ouvidos pelo UOL é unânime: é bom.

Público conhece sazonalidade da data

População e comércio se pautam conforme o calendário. Para a consultora de negócios do Sebrae-SP, Sâmia Borges, toda data comemorativa representa uma oportunidade de venda, independentemente do mês em que ocorra. Segundo ela, o fato de o Carnaval cair no início de março não impacta negativamente nos negócios envolvidos com a festividade, pois a população já tem consciência de sua variabilidade e se organiza para usufruir da festa.

É importante se preparar para essas datas comemorativas. O adiamento do Carnaval dá a oportunidade para o consumidor se preparar melhor para os gastos e ter um fôlego financeiro, já que janeiro e fevereiro são dois meses que impactam no orçamento da população devido aos gastos extras.

Sâmia Borges, vonsultora de negócios do Sebrae-SP

Turismo não é afetado. Ela também destaca que a sazonalidade é até positiva para o setor de turismo, que exige mais planejamento por parte do consumidor para vender. Afinal, destaca Sâmia, considerando que a população ganha mais tempo para pagar as contas de início de ano e melhorar a sua situação financeira para viajar durante o Carnaval. "A única mudança que ocorre para o setor é que estratégia de marketing deve trabalhar sua divulgação em cima da nova data", observa.

Comércio também sai ganhando. Sâmia diz que o período mais longo de espera pelo Carnaval também permite que os lojistas realizem promoções de Natal por mais tempo — janeiro e fevereiro — para queimar o estoque e se capitalizar. Além disso, em fevereiro, já se inicia as vendas de acessórios, roupas, fantasias e adereços para o Carnaval. "Esse intervalo maior pode ser benéfico tanto para comerciantes quanto para consumidores que conseguem se livrar dos gastos extras e a garantir mais consumo no Carnaval", completa.

Varejo de acessórios e fantasias trabalham melhor a data. Marcelo Solimeo, economista-chefe da ACSP (Associação Comercial de São Paulo), concorda com Sâmia sobre o Carnaval em março não gerar impacto negativo para o varejo.

Escolas de samba e blocos movimentam varejo. Ele ressalta que, para os setores específicos ligados ao Carnaval, como fantasias, adereços e maquiagem, as perspectivas são positivas sempre no início do ano. "Essas atividades não enfrentam crise durante esse período, principalmente pelos ensaios das escolas de samba e das apresentações dos blocos carnavalescos, que tomam as ruas das cidades.

Comércio local é beneficiado. "As atividades paralelas também são beneficiadas diretamente por esta extensão porque as pessoas vão aos ensaios e curtem o pré-Carnaval em pontos distintos das cidades, seja o comércio de bairro onde ocorrem estes eventos, ou em grandes espaços com os ensaios das escolas de samba. São mais ensaios, mais atividades nos barracões e mais consumo", conclui.

Carnaval é a principal data para cervejaria

Consumo de bebida aumenta. O Carnaval é uma das melhores datas para o setor de cervejarias, segundo Joice Pauli, sócia da rede de cervejarias Stannis, em Santa Catarina (SC). Ela destaca que o estado é um polo turístico no verão, e que o aumento de turistas entre dezembro e fevereiro é significativo, chegando a 23%.

Mais litros de cerveja no balcão. Em 2024, a Stannis vendeu cerca de 70 litros de cerveja por mês no primeiro trimestre, e a estimativa para 2025 é um incremento de 10% a 12% com a extensão do período festivo até março.

Neste ano, conseguimos realizar o pré-Carnaval com ações de vendas nas lojas em fevereiro e trabalhar duas datas importantes para o setor em março: o Carnaval brasileiro e o Dia de Saint Patrick, conhecido como o 'Carnaval da Irlanda', que também movimenta a indústria cervejeira por aqui.

Joice Pauli, sócia da Stannis

Cervejaria deve seguir com vendas em alta até segunda quinzena do mês. O Dia de Saint Patrick é comemorado oficialmente em 17 de março na Irlanda, mas as festividades por lá duram vários dias. "Com o Carnaval iniciando na primeira semana de março e o Dia de Saint Patrick no dia 17, teremos dias a mais no calendário para fazer uma estratégia comercial eficiente e rentável", finaliza Joice.