Campo de Marte registrou 126 ocorrências envolvendo aeronaves em 10 anos

Nos últimos 10 anos, o Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, registrou 126 ocorrências envolvendo aeronaves, sendo cinco considerados graves. Segundo registros do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), também foram contabilizados oito acidentes, alguns deles fatais.

O que aconteceu

O aeroporto voltou ao centro das atenções após mais um acidente aéreo nas proximidades. Nesta sexta-feira (7), duas pessoas morreram e seis ficaram feridas após um avião de pequeno porte cair na avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, a cinco quilômetros de distância do aeroporto.

Ao longo dos anos, vários acidentes marcaram a história do aeroporto. Há vários registros no bairro da Casa Verde, zona norte da capital paulista, cujas residências ficam localizadas no trajeto das aeronaves.

Em março de 2023, um helicóptero caiu na Barra Funda, zona oeste da cidade, deixando quatro mortos. A aeronave atingiu uma árvore de aproximadamente 15 metros entre as ruas Padre Luís Alves Siqueira e James Holland, antes de se chocar contra o chão de uma empresa desativada.

Em julho de 2020, uma aeronave de pequeno porte caiu e pegou fogo próximo ao aeroporto. A queda aconteceu quando o avião se preparava para pousar no aeroporto, pouco depois das 18h, na Avenida Braz Leme. Uma pessoa morreu. O avião, um bimotor BE-58, prefixo PR-OFI, havia partido de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e pousaria no Campo de Marte. Ele foi comprado em 2016 e não tinha permissão para operar como táxi aéreo.

Em 29 de julho de 2018, uma pessoa morreu e seis ficaram feridas após um avião bimotor turboélice fabricado em 2008 pela Hawker Beechcraft cair em chamas na pista do aeroporto, após três tentativas de pouso frustradas. O piloto, Antonio Traversi, não resistiu aos ferimentos. O acidente ocorreu devido a problemas no trem de pouso.

No dia 30 de novembro do mesmo ano, um monomotor Cessna C-210, prefixo PR-JEE, caiu em uma área residencial na região de Santana, zona norte de São Paulo, logo após decolar do Aeroporto Campo de Marte com destino a Jundiaí. O acidente resultou na morte de duas pessoas, deixou seis feridos e levou ao fechamento temporário do aeroporto. A queda ocorreu na rua Antonio Nascimento Moura, atingindo casas e veículos, com o fogo se espalhando pelo asfalto devido ao vazamento de combustível.

Em 2016, o ex-presidente da Vale, Roger Agnelli, sua esposa Andrea e seus filhos João e Anna Carolina morreram na queda de um avião no Jardim São Bento, Zona Norte de São Paulo. Outras três pessoas também morreram, e um morador ficou ferido quando a aeronave atingiu uma residência. O acidente ocorreu logo após a decolagem do Aeroporto Campo de Marte, onde o monomotor, de prefixo PRZRA e registrado em nome de Agnelli, estava estacionado no hangar da Infraero. O voo tinha como destino o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Confira abaixo uma lista oficial do aeroporto com outros acidentes registrados: