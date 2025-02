Arqueólogos desvendam segredos da 'tapeçaria mais famosa do mundo'

Uma equipe de arqueólogos acredita ter encontrado um detalhe até então desconhecido na Tapeçaria de Bayeux, uma ilustração da conquista normanda da Inglaterra em 1066: a localização da casa de Harold 2º, o último rei anglo-saxão, morto na Batalha de Hastings.

O que aconteceu

Arte medieval valiosa. A Tapeçaria de Bayeux tem 68,3 metros e é considerada a obra de arte medieval mais famosa do mundo. O bordado ilustra o duque da Normandia, Guilherme, matando Harold Godwinson, o rei Harold 2º e carrega inúmeros mistérios.

Bordado mostraria casa de Harold II em Bosham, na Inglaterra. Segundo os arqueólogos, foi utilizada uma combinação de técnicas tradicionais e modernas para descobrir onde o local ficava. A descoberta foi relatada no The Antiquaries Journal em janeiro.

Local aparece duas vezes na obra. A primeira, quando Harold está festejando em um salão antes de zarpar para a França. Na segunda, em seu retorno antes da batalha que culminou em sua morte.

Pensamos na Tapeçaria de Bayeux apenas como uma obra de arte. Mas, é claro, ela está retratando eventos e lugares. E poder, com alguma certeza, localizar um desses lugares na vida real é realmente empolgante.

Duncan Wright, autor principal do estudo na Universidade de Newcastle

Vestígios do período são difíceis de serem encontrados. Os arqueólogos explicam que, naquela época, mesmo as casas de alto padrão eram feitas de madeira. E o material não sobrevive tanto tempo. E a conquista da Normandia provavelmente erradicou as evidências de antecessores na área.

Bosham já aparecia na tapeçaria. Mas a localização da residência, antes, não era clara. Existiam suspeitas de que uma casa grande, construída no século 17, ocupava o lugar que antes o palácio existiu. A confirmação veio depois de uma análise minuciosa.

Quais os métodos utilizados? Os pesquisadores analisaram as estruturas existentes dentro da casa atual, usaram um radar de penetração no solo para escanear e mapear quaisquer restos enterrados do palácio medieval, e uma revisão de evidências de uma escavação de 2006 dentro da casa e do jardim.

Latrina, ou banheiro, foi negligenciado em 2006. Na última década, os pesquisadores observaram que o material usado no ambiente, encontrado há 19 anos e ignorado, era um padrão em casas de elite da época. A proximidade da residência com igrejas também foi interpretada como uma evidência.

Outros elementos foram encontrados. Dentro da casa, os arqueólogos descobriram elementos originais da era medieval. É o caso de uma parede de pedra no centro do imóvel, vigas de madeira no telhado e uma das escadarias -que parece reutilizada. Os pesquisadores querem retornar ao local em 2025 para realizar a datação da madeira.