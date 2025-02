Arábia Saudita rejeita declarações de Netanyahu sobre retirada de palestinos

CAIRO (Reuters) - A Arábia Saudita rejeita de forma categórica as declarações do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre a retirada de palestinos de suas terras, disse o ministério das Relações Exteriores do país em comunicado neste domingo.

Autoridades israelenses têm sugerido a criação de um Estado palestino em território saudita. Netanyahu parecia estar brincando sobre o assunto na quinta-feira quando respondeu a um entrevistador do Canal 14, que erroneamente disse "Estado saudita" em vez de "Estado palestino", antes de se corrigir.

Embora o comunicado saudita mencione o nome de Netanyahu, não se referiu diretamente aos comentários sobre o estabelecimento de um Estado palestino em território saudita.

Egito e Jordânia também condenaram as sugestões israelenses, com Cairo considerando a ideia como uma "violação direta da soberania saudita".

O reino disse que valoriza a rejeição dos Estados "irmãos" às declarações de Netanyahu.

"Esta mentalidade extremista de ocupação não compreende o que o território palestino significa para o povo irmão da Palestina e sua associação consciente, histórica e legal com aquela terra", disse.

As discussões sobre o destino dos palestinos em Gaza foram afetadas pela surpreendente proposta do presidente Donald Trump de que os Estados Unidos "assumiriam a Faixa de Gaza" e criariam uma "Riviera do Oriente Médio" após reassentar os palestinos em outros lugares.

Estados árabes condenaram unanimemente os comentários de Trump, que vieram durante um frágil cessar-fogo na guerra de Gaza que Israel tem travado contra o grupo militante Hamas, que controla o enclave.

Trump disse que a Arábia Saudita não está exigindo a criação de um Estado palestino como condição para normalizar laços com Israel.

Mas Riad refutou as declarações, dizendo que não estabeleceria laços com Israel sem a criação de um Estado palestino.

As autoridades de Gaza dizem que a guerra matou mais de 47.000 dos quase 2 milhões de palestinos que vivem lá. Israel lançou sua ofensiva depois que homens armados liderados pelo Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas e fizeram mais de 250 reféns em um ataque em 7 de outubro de 2023, segundo contagens israelenses.

(Por Jaidaa Taha)