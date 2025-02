Acidente com ônibus no sul do México deixa 41 pessoas mortas, dizem autoridades

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus no sul do México, ocorrido nas primeiras horas da manhã de sábado, matou 41 pessoas, informou o governo do Estado mexicano de Tabasco em um comunicado, acrescentando que o trabalho de resgate ainda está em andamento.

O ônibus, que transportava 48 pessoas, colidiu com um caminhão, resultando na morte de 38 passageiros e dois dos motoristas, disseram as autoridades locais, acrescentando que o motorista do caminhão também morreu.

Imagens da Reuters mostram o ônibus completamente queimado depois de ter sido engolido pelas chamas após a colisão, restando apenas os restos esqueléticos da estrutura metálica.

"Até o momento, apenas 18 crânios foram confirmados, mas faltam muito mais", disseram fontes da segurança de Tabasco sob condição de anonimato, acrescentando que o trabalho de recuperação continua.

A operadora do ônibus, Tours Acosta, disse que "lamenta profundamente o que aconteceu", em um post no Facebook, acrescentando que está trabalhando com as autoridades para descobrir o que aconteceu e se o ônibus estava viajando dentro do limite de velocidade.

(Por Lizbeth Diaz na Cidade do México)