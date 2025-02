Ferido, homem vítima de ataque na Suécia ligou para noiva antes de morrer

O sírio Salim Karim Iskef, uma das vítimas do maior ataque a tiros da história da Suécia, ligou para a noiva após ser baleado dentro de uma escola.

O que aconteceu

Em ligação de vídeo, o homem de 28 anos pediu que a noiva, Kareen Alia, cuidasse da mãe dele e dela mesma. O relato foi dado por Kareen à agência de notícias Associated Press.

A mulher contou que tentou retornar a ligação para Salim após ele desligar, mas não conseguiu conversar com ele novamente. Poucas horas depois, ela descobriu que o noivo estava entre os mortos no ataque.

Iskef estava terminando os estudos para se tornar enfermeiro. Ele e a noiva tinham acabado de comprar uma casa e planejavam se casar no meio do ano.

"A gente fica olhando pela janela pensando que ele talvez volte e bata na porta", afirmou a noiva de Salim à agência. O homem se mudou para a Suécia com a família há 10 anos por causa da guerra civil que assolava seu país de origem.

O corpo do homem ainda não foi entregue à família. Mesmo assim, a irmã e a noiva de Salim fizeram uma cerimônia em homenagem a ele na sexta-feira (7).

Relembre o caso

Atirador matou 10 pessoas e morreu dentro de um instituto de ensino para adultos no pior ataque a tiros da história do país. O caso aconteceu na cidade de Orebro em 4 de fevereiro.

Autor do crime tinha licença para porte de armas, "vivia isolado e sofria de problemas psicológicos". Rickard Andersson, 35, escondeu armas em um estojo de guitarra e vestiu roupas militares no banheiro da escola antes de cometer o massacre.

Vítimas eram de "várias nacionalidades, gêneros e idades". As identidades de todos eles não foram divulgadas, mas a escola oferecia aulas de sueco para migrantes. Em publicação, a Embaixada da Síria em Estolcomo expressou "condolências e pêsames às famílias das vítimas, incluindo os sírios".

Cerca de 2 mil alunos frequentam o local. "Um rapaz ao meu lado levou um tiro no ombro. Ele estava sangrando muito. Quando olhei para trás, vi três pessoas no chão sangrando. Todos ficaram chocados. Eles disseram: 'Saiam! Saiam!", disse Marwa, uma estudante da escola, à emissora TV4.

Seis feridos foram levados ao hospital. Cinco das seis vítimas que foram atendidas no hospital — quatro mulheres e dois homens — precisaram ser operadas por ferimentos a bala e permaneciam em estado grave, informaram as autoridades regionais.

Suécia tem sido palco de tiroteios

4.fev.2025 - Operação policial na Escola Risbergska, após relatos de um crime violento grave, em Orebro, Suécia Imagem: TT News Agency/Kicki Nilsson/via REUTERS

Nos últimos anos, as escolas na Suécia foram palco de uma série de incidentes graves. Em março de 2022, um estudante de 18 anos esfaqueou até a morte dois professores em uma escola de ensino médio na cidade de Malmö, no sul do país.

Outro ataque com faca. Dois meses antes, um jovem de 16 anos foi preso após ferir outro aluno e um professor com uma faca em uma escola na cidade vizinha de Kristianstad.

Agressor usou uma espada em 2015. Em outubro de 2015, três pessoas foram mortas em um ataque com motivação racial em uma escola na cidade de Trollhättan, no oeste do país, por um agressor armado com uma espada, que mais tarde foi morto pela polícia.

Segundo dados do Conselho Nacional Sueco para Prevenção ao Crime, entre 2010 e 2022 ocorreram sete incidentes de violência com vítimas fatais em escolas. Nos últimos anos, a Suécia tem sido palco de tiroteios e explosões de artefatos artesanais ligados a rivalidades entre gangues, matando dezenas de pessoas a cada ano.