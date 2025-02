Vila Mariana? Barra Funda? Onde estão os imóveis de lançamento 'encalhados' em São Paulo?

O mercado imobiliário de São Paulo vive um verdadeiro boom de lançamentos nos últimos anos, mas muitos apartamentos desses projetos encalham e continuam ainda sem um comprador. Uma pesquisa da Brain Inteligência Estratégica indica que o campeão de imóveis que foram lançados e ainda estão à espera de comprador é o bairro da Barra Funda, na zona oeste, com 2.170 unidades encalhadas. Em seguida, aparecem Vila Mariana, na zona sul, e Pinheiros, também na zona oeste.

Mas o que faz com que esses imóveis permaneçam disponíveis? Muitas vezes, são fatores como localização em andares inferiores, vistas desfavoráveis ou proximidade a fontes de ruído.

As construtoras atuantes nesses bairros, como Econ, Cury, Plano&Plano e Living, enfrentam o desafio de equilibrar lançamentos com a demanda real. A velocidade das vendas tem aumentado, indicando uma absorção mais rápida do estoque. Isso sugere que, apesar do volume de lançamentos, há uma demanda consistente por novos imóveis, especialmente aqueles com condições de pagamento flexíveis.

Especialistas apontam que imóveis de estoque podem representar excelentes oportunidades de negócio, com espaço até para descontos e condições de pagamento mais vantajosas. A pronta entrega desses apartamentos adiciona um atrativo extra.