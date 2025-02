Trump acaba com autorizações de segurança e briefings de inteligência de Biden

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira que estava revogando as autorizações de segurança do ex-presidente Joe Biden e suspendendo os briefings diários de inteligência, pois não há necessidade, segundo ele, de seu antecessor receber informações confidenciais.

Em uma postagem no Truth Social, Trump fez referência a um relatório do promotor especial Robert Hur que descreveu Biden no ano passado como um “homem idoso bem-intencionado e com memória fraca”.

Na época, Biden disse que sua memória estava boa. Um porta-voz de Biden não quis comentar quando procurado pela Reuters na sexta-feira.

Em 2024, Hur também disse que Biden não enfrentaria acusações por levar consigo conscientemente documentos confidenciais quando deixou a Vice-Presidência em 2017. Biden disse que a acusação de que ele havia ficado com os materiais intencionalmente estava "completamente errada".

Tradicionalmente, os ex-presidentes recebem algumas instruções de inteligência mesmo depois de deixarem o cargo.

Em sua postagem de sexta-feira, Trump também disse que Biden usou seu tempo no cargo para instruir a comunidade de inteligência a impedir Trump de acessar detalhes sobre segurança nacional.

Em 2021, pouco depois de assumir o cargo, Biden disse à CBS que não acreditava que Trump deveria ter acesso a briefings de inteligência devido ao seu “comportamento errático” e à preocupação de poder compartilhar informações.

"Qual é o valor de dar a ele um briefing de inteligência? Que impacto ele tem, além do fato de que ele pode escorregar e dizer alguma coisa?", disse Biden na época.

(Por Costas Pitas)