Síria: Na prisão de Saidnaya, os vestígios de décadas de terror metódico e sistemático do regime Assad

Há dois meses, em 8 de dezembro de 2024, o povo sírio comemorou a liberdade reconquistada e a queda de mais de meio século de governo da família Assad. A população também descobriu a realidade da infame prisão de Saidnaya, um centro de torturas e desumanidade durante 37 anos.

Das enviadas especiais da RFI à Síria, Anne Bernas e Mélissa Barra

"Quando chegamos, houve uma 'festa de boas-vindas' aqui, um interrogatório duro e os primeiros atos de tortura", explica Hadi Haroun no meio de uma sala enorme, no saguão de entrada da prisão de Saidnaya. "Depois, fomos colocados neste pequeno quarto sem luz por alguns dias ou semanas, às vezes até cinco", continua o homem, que foi libertado há cinco anos.

Hadi é alto e agora está forte novamente. Ele pesava 100 kg quando entrou na prisão, a metade quando saiu. Ele caminha pelos escombros onde impera o cheiro da morte, contorna uma escadaria em caracol - a mesma que dava aos carcereiros uma visão geral dos três pavimentos da prisão.

Nos andares superiores, fileiras de celas: cada uma tem cerca de 25 m² e podia acomodar até 50 prisioneiros, amontoados. "Quando os carcereiros abriam esta fechadura, os prisioneiros se preparavam para horas de tortura. Aquele barulho de porta ainda me assombra, é o mais assustador de Saidnaya."

A prisão está vazia desde 8 de dezembro, mas as cicatrizes do terror são onipresentes: pilhas de roupas sujas, restos de próteses, montes de cabelo raspado. "Nessas bacias", explica Hadi, enquanto pega cestos de plástico furados, "eles nos jogavam arroz ou pão. Todos nós comíamos na mesma bacia. Mas o pior era quando tínhamos que ir ao banheiro. Todo mundo ficava assustado, tínhamos que ficar de quatro, com as mãos nos olhos", conta ele, imitando a cena.

No final do corredor, em um espaço estreito, há quatro chuveiros minúsculos, enferrujados e sem portas, enfileirados. "Não sabíamos o que poderia acontecer conosco. Éramos três no chuveiro por alguns minutos. Éramos espancados constantemente."

Condições desumanas e tortura psicológica

Em Saidnaya, Haroun passou dois anos com seu irmão gêmeo, durante os quais ele viu e vivenciou as piores atrocidades neste complexo de morte cercado por minas e torres de controle, a cerca de 30 quilômetros ao norte da capital, Damasco. Havia homens doentes com sarna, diarreia e tuberculose, amontoados com os outros prisioneiros, sob o calor sufocante do verão sírio ou o frio congelante e úmido do inverno.

Os cadáveres eram deixados entre os que ainda estavam vivos, às vezes por dois dias, antes de serem empilhados em uma câmara de sal. Pegando um cobertor marrom do chão de uma cela escura, Hadi explica: "Nós o usávamos como cama e, de manhã, tínhamos que enrolá-lo. Era proibido deitar e não havia espaço algum."

Em Saidnaya, como em todas as prisões do antigo regime, tudo se assemelha ao pior que os humanos podem imaginar. Todos os prisioneiros eram submetidos a tortura, espancamentos com barras de ferro, abuso sexual, eletrocussão. Até os momentos na sala de visitas terminam em crueldade, no que Hadi Haroun chama de "festivais de tortura".

Os visitantes tornavam-se testemunhas auditivas do que o regime fazia conscientemente com seus irmãos, pais ou filhos presos, quando recebem parentes. Assim, o regime forçava um sentimento de culpa que acabava fazendo com que muitos desistissem de futuras visitas.

Durante a guerra, qualquer um poderia ser preso

Até 2015, quando foi destruída pelos jihadistas do Estado Islâmico, era a prisão de Palmira, no centro desértico da Síria, que representava o terror do regime do clã Assad. A Irmandade Muçulmana e os comunistas, assim como todos os outros opositores políticos, foram presos e torturados em Palmira, e a prisão de Saidnaya, construída em 1987, recebeu o rótulo de terror desde o início da guerra civil no país, em 2011.

Qualquer pessoa suspeita de ter um mínimo de animosidade em relação ao regime era detida, incluindo mulheres e crianças. O número de presos com nível superior de ensino chegou a 75%. Durante a guerra, os muros da Síria tinham mais ouvidos e olhos do que nunca. A tortura psicológica era praticada antes da tortura física, e tudo o que acontecia fora de Saidnaya tinha consequências no tratamento dos prisioneiros - vingança e represália eram a regra.

"Fui preso porque participei de manifestações no início da guerra", diz Hadi Haroun. "Depois, fui solto e preso novamente por atos de terrorismo."

"Terrorismo" era uma acusação recorrente, desde o início das manifestações contra o regime Assad. Em vigor havia 48 anos, o estado de emergência foi levantado na Síria em 2011, oficialmente para responder a uma das principais reivindicações dos manifestantes, que pediam a liberalização do regime. O estado de emergência, porém, foi imediatamente substituído por tribunais antiterroristas que prenderam milhares de sírios em uma das 12 prisões do regime, por 13 anos.

Haroun tem dificuldade de contar o número de prisões pelas quais passou em oito anos. "Sempre que havia suspeitas sobre um de nós, ou mesmo sobre nossa família, éramos transferidos para outra prisão, embora o normal fosse um prisioneiro ficar preso na província onde reside", conta, ressaltando que esta era mais uma maneira de romper todos os laços sociais e exercer tortura psicológica na população síria.

Sob Bashar al-Assad, um slogan era onipresente e o povo era forçado a gritá-lo: "Assad ila al-abad", "Assad para a eternidade" - outro sinal de que o déspota não se impunha apenas no tempo político, mas também na vida de seu povo.

"A libertação de Saidnaya revelou a realidade das mortes sob tortura"

Desde o início da guerra, ONGs e associações alertaram sobre as condições sofridas pelos prisioneiros, que também foram diretamente ilustradas em 2014 com o relatório César, um documento contendo 55.000 fotos de homens e mulheres torturados até a morte em prisões sírias, todas tiradas por um fotógrafo militar desertor.

Em 8 de dezembro, as imagens dos 2.800 prisioneiros, muitas vezes loucos, deixando Saidnaya após sua libertação fizeram o mundo perceber uma realidade muitas vezes esquecida: este lugar macabro era mais do que uma prisão, era um campo de concentração e execução. Não que isso não fosse muito comum antes da guerra civil, mas o conflito amplificou essas práticas ilegais.

Havia salas de enforcamento em Saidnaya, e os carrascos levavam os prisioneiros para lá duas vezes por semana, à noite. Os corpos eram então transportados para hospitais militares, onde atestados de óbito falsos eram produzidos pelos militares e depois enterrados em valas comuns ao redor da capital síria. Até hoje, a busca pelos corpos continua. Quantos são? A estimativa é de pelo menos 150 mil.

Documentar o sistema de tortura

Nos últimos cinco anos, Hadi Haroun é um membro ativo da Associação de Prisioneiros e Pessoas Desaparecidas de Saidnaya, fundada em 2017. "Quando a prisão foi libertada, não foi um momento de felicidade. Foi bastante triste, porque revelou a realidade das mortes sob tortura", afirma. "A primeira coisa que fizemos foi tentar reunir os documentos contendo a lista de prisioneiros e mortos. Precisamos saber quantas pessoas entraram em Saidnaya entre 2011 e a libertação, e quantas saíram, para calcular o número de desaparecidos. Começamos a ter uma ideia da dimensão da situação: entre 100.000 e 300.000."

O objetivo da associação é ajudar os presos a retornarem à vida normal, mas também coletar depoimentos, documentos, muitos dos quais foram roubados quando as prisões foram abertas. Este material, que ainda existe nas dezenas de prisões do país, está sendo arquivado e protegido, para provar o que o regime realizou ao longo dos anos e estabelecer a verdade sobre o que aconteceu com milhares de pessoas desaparecidas. Os documentos contêm informações cruciais sobre a estrutura do aparato de segurança e inteligência sírio, bem como as identidades dos detidos desaparecidos.

Para isso, Hadi explica que as novas autoridades já receberam apoio de governos e organizações internacionais. "Somos uma das organizações que melhor conhece as prisões. Mesmo que as equipes venham do exterior, elas não podem viver sem nós. Mas instituições e organizações internacionais têm recursos financeiros e técnicos. Para valas comuns, por exemplo, eles têm o equipamento necessário para análises de sangue e DNA", explica.

O ex-prisioneiro do terror de Assad também espera que a prisão de Saidnaya se torne um museu, um lugar de memória e conscientização, para que ninguém se esqueça das centenas de milhares de torturados e desaparecidos e que tais atrocidades, metódicas e planejadas nunca mais ocorram na "nova Síria". Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, pelo menos dez pessoas morreram detidas nas prisões das novas autoridades sírias na província de Homs, entre 28 de janeiro e 1º de fevereiro.