Campo de Marte foi palco de festivais e até de canonização de Frei Galvão

O Aeroporto Campo de Marte, além de ser um dos principais centros da aviação executiva do Brasil, também já foi palco de grandes eventos históricos. Em 2007, o local recebeu o papa Bento 16 em uma missa que reuniu cerca de 800 mil fiéis para a canonização do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão.

O que aconteceu

Em 2007, durante a visita do papa Joseph Ratzinger ao Brasil, o Campo de Marte foi escolhido para sediar a cerimônia de canonização de Frei Galvão, atraindo centenas de pessoas. Desde a noite anterior, fiéis começaram a se aglomerar nos portões do aeroporto, formando longas filas para garantir um lugar na celebração.

Os portões foram abertos às 2h da madrugada, e a multidão foi recebida com celebrações conduzidas por padres carismáticos. Essa ala do catolicismo, conhecida por sua abordagem mais expressiva da fé, utilizou cantos e danças para animar os fiéis.

Quando Bento 16 discursou, adotou um tom austero, pedindo que seguissem uma vida de castidade e devoção a Cristo, como Frei Galvão. Ele destacou a promessa do novo santo: "Tirai-me antes a vida que ofender o vosso bendito Filho, meu Senhor." O pontífice afirmou que essas palavras deveriam ser um exemplo para todos os cristãos, exaltando ainda a imensa caridade do religioso, que serviu o povo sempre que foi solicitado.

A Polícia Militar estimou cerca de 800 mil pessoas presentes no Campo de Marte, enquanto a SPTuris, responsável pela organização, calculou a presença de até 1,2 milhão. Apesar dos números grandiosos, a Igreja Católica esperava ainda mais fiéis, com uma previsão inicial de 1,5 milhão.

Entre os presentes estavam nove freiras enclausuradas do Mosteiro da Luz, que receberam permissão especial para participar do evento. Além de 300 a 400 descendentes de Frei Galvão, que viajaram de Guaratinguetá em dez ônibus para assistir à cerimônia. Cecília Leite Galvão, uma das parentes do santo, destacou a importância do momento: "A vida do Brasil vai mudar com o santo brasileiro. A força do Brasil é imensa". A família do novo santo foi uma das principais contribuintes para bancar o processo de canonização.

Durante a missa histórica de 2007, um dos destaques foi a apresentação de Agnaldo Rayol, que cantou "Ave Maria" de Bach e Gounod, acompanhado por um coral regido pelo maestro Ricardo Rosseto Mielli.

Outros eventos

Em 12 de julho de 2003, o aeroporto foi palco da gravação do 6º CD e DVD do grupo gospel Diante do Trono, intitulado Quero me Apaixonar, que reuniu cerca de 2 milhões de espectadores, segundo a Polícia Militar. Três anos depois, em 2006, serviu como cenário para a nona edição do reality show The Amazing Race, onde os participantes embarcavam em helicópteros à procura de edifícios icônicos de São Paulo.

O local também recebeu grandes festivais musicais, como o Circuito Banco do Brasil (2013), com participação de Stevie Wonder; o Planeta Terra Festival (2013); e o Summer Break Festival (2013); além de um show da banda Black Sabbath, que se apresentou ao lado do Megadeth.

O Campo de Marte sedia anualmente o Domingo Aéreo, uma exposição com aeronaves militares e comerciais, apresentações da Esquadrilha da Fumaça e sobrevoos de caças da Força Aérea Brasileira. Em 1991, o evento contou com a exibição rara de um Lockheed L-188 Electra II da Varig e um Fokker 100 da TAM, as maiores aeronaves a pousarem no aeroporto.