Incêndio de grandes proporções atinge fábrica na Ilha do Governador, no Rio

Do UOL, em São Paulo

Um incêndio atinge uma fábrica de óleo lubrificante na Ilha do Governador, localizada na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (8).

O que aconteceu

Não há registro de vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros e a Moove, responsável pela fábrica. Em nota, a empresa disse que o local não funcionava hoje e que o incêndio foi próximo a uma das linhas de produção.

Cerca de 65 bombeiros atuam no combate ao fogo. Ocorrência foi recebida no início da tarde, às 12h36. Militares de 15 corporações foram para a área, fazendo também o resfriamento e a proteção das áreas não atingidas para evitar a propagação do incêndio.

Fumaça se espalhou pela ilha e houve registro de explosões. Pessoas compartilham fotos e vídeos mostrando a extensão da fumaça escura causada pelo incêndio.

Rastro de fumaça do incêndio que atinge fábrica da Cosan na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/X/@Omardeideais

O que diz a dona da fábrica

Um incêndio de grandes proporções, e sem vítimas, atinge nesse momento a planta da Moove, na Ilha do Governador. Os bombeiros militares já estão atuando na contenção do incêndio, que está restrito à área da Moove. Todos os protocolos de segurança necessários estão sendo aplicados. A fábrica estava inoperante neste sábado. O incêndio foi próximo a uma das linhas de produção.

Mais informações serão fornecidas ao longo do dia. Moove, em nota enviada ao UOL