'Rio virou Caribe': por que a água ficou tão cristalina em praias cariocas?

O Rio de Janeiro teve um dia de Caribe ontem (7) devido às águas cristalinas na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste, a em Itacoatiara, em Niterói, na região Metropolitana.

O que aconteceu

Mar comparado ao do Caribe. Pessoas elogiaram a água clara na Barra da Tijuca, maior praia do Rio de Janeiro, comparando-a com a do famoso destino turístico. "O Rio pode ter dias de Caribe, mas dificilmente o Caribe terá dias de Rio de Janeiro", escreveu um homem nas redes sociais.

Registros viralizaram. O influenciador Caio Ramon publicou um vídeo mergulhando, em que é possível ver o fundo do mar, tamanha a claridade da água. "Uma das águas mais claras que já vi por aqui", disse ele na legenda.

Por que o Rio virou Caribe?

Coloração cristalina é atribuída à "água tropical". Esse tipo de água banha a superfície do litoral e tem temperatura superior a 18,5 °C, por isso é considerada mais quente e salgada, como explica Cíntia Albuquerque, oceanógrafa, doutora pela Furg (Universidade Federal do Rio Grande) e pesquisadora da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

O oceano é composto por vários corpos d'água. Muita gente pensa que a água do mar é tudo igual, mas não , Cíntia Albuquerque

Microorganismos alteram a cor do mar. Uma das características da água tropical é ter menos nutrientes, o que diminui a concentração de fitoplâncton (organismos aquáticos microscópicos). Quanto menos fitoplânctons, mais clara será a água. É um perfil inverso ao da água central do Atlântico Sul, por exemplo, que é mais fria e rica em nutrientes. "Isso influencia o fitoplâncton e a coloração da água, deixando mais turva", diz Albuquerque.

O fitoplâncton tem uma pigmentação que muda a coloração da água, geralmente deixando mais verde. Quando não esta presente, a água fica mais cristalina. É o que estamos vendo agora. Cíntia Albuquerque, oceanógrafa

Falta de chuvas também influencia. Menor precipitação, devido ao sistema de alta pressão, diminui o volume de deságue dos rios no mar. Além de isso influenciar na concentração de fitoplânctons, há menos sedimentos na água, ajudando a deixá-la mais clara.