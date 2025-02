Red cards: como são os cartões que tem ajudado imigrantes ilegais nos EUA

Do UOL, em São Paulo

Ativistas dos EUA estão compartilhando nas redes sociais os red cards (cartões vermelhos). Eles são pedaços de papel com informações para ajudar imigrantes ilegais saberem quais são seus direitos.

O que aconteceu

No TikTok, dezenas de vídeos mostram professores e ativistas recortando os red cards para distribuírem. Geralmente, são vistas pessoas recortando os pequenos cartões para imigrantes nos EUA com informação sobre seus direitos. Ainda que sejam chamados de "vermelhos", há versões de diferentes cores.

Cartões vermelhos são uma iniciativa do Centro de Recursos de Imigrantes (ILRC, em inglês). A ONG tem em seu site versões do red card com direitos de imigrantes em múltiplas línguas.

Na versão em português, é dito, por exemplo:

Não abra a porta se um agente de imigração estiver batendo.

Não responda a nenhuma pergunta de um agente de imigração, se ele tentar falar com você. Você tem o direito de permanecer em silêncio.

Não assine nada sem falar primeiro com um advogado. Você tem o direito de falar com um advogado.

Entregue este cartão ao agente. Se você estiver dentro da sua casa, mostre o cartão através da janela ou passe-o por baixo da porta.

Cartões têm caráter informacional e foram feitos para evitar eventuais abusos em abordagens. Em sua página, a organização cita que a ideia é ajudar as pessoas a "saberem seus direitos e se defenderem de algumas situações, como visitas de agentes da ICE [Agência de Imigração e Controle de Alfândegas] em suas casas".

ILRC alerta para que pessoas não comprem esses cartões. A página da organização conta com versões do pequeno folheto em várias línguas e prontos para imprimir. Aí, basta recortar e distribuir. Neste link é possível acessar os avisos em diferentes idiomas.

Red Cards (Cartões vermelhos) são pequenos folhetos com informações sobre direitos de imigrantes ilegais, que estão sendo distribuídos nos EUA Imagem: Divulgação

Funcionários são acusados de buscas ilegais

Após a posse de Trump, o presidente ordenou que agentes de imigração façam busca ativa por imigrantes que estão ilegais nos EUA. Funcionários da ICE têm feito diligências e usados "iscas" para capturar pessoas.

Algumas táticas empregadas são vistas por especialistas como ilegais. Uma delas envolve dizer que estão investigando um crime e precisam entrar numa casa, mesmo sem terem mandado judicial.