Quer sossego no Carnaval? 10 hospedagens na natureza a partir de R$ 300

Para quem deseja escapar do agito do Carnaval, a região sudeste oferece opções de destinos tranquilos, longe das grandes festas e multidões desta época do ano.

Com o objetivo de ajudar na escolha do local ideal para quem busca sossego e contato com a natureza, selecionamos uma lista de acomodações nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro disponíveis na plataforma Airbnb, que vão de locais discretos a acomodações mais amplas para casais, famílias ou até mesmo viajantes solo. As dez sugestões abaixo receberam dos hóspedes notas acima de 4,9, de um total possível de 5. Confira as indicações a seguir.

São Francisco Xavier (SP)

Para os amantes de cachoeira e trilhas, cidade é excelente Imagem: Reprodução/ Airbnb

Localizada às margens do rio e cercada por mata nativa da Serra da Mantiqueira, a suíte no Sítio Passarim é uma opção para quem busca tranquilidade nesta época do ano. A hospedagem fica a 3 km do centro de São Francisco Xavier e a apenas 200 metros da Cachoeira Pedro David, uma das principais atrações da região.

O espaço conta com cama de casal, Smart TV, internet via satélite da Starlink, frigobar, micro-ondas e filtro de barro. O banheiro tem aquecimento a gás, e os hóspedes têm acesso a um deck de madeira com rede. O estacionamento é privativo e aberto. Roupa de cama e mantas são fornecidas, mas é necessário levar toalhas de rosto e banho.

Reserve por R$ 300

Nota no Airbnb: 4,95

Palavras do hóspede: "Lugar lindo, com um riacho no quintal, e bem localizado. Chalé aconchegante e confortável. Anfitriã muito atenciosa. Queremos voltar." (Alexandre, janeiro de 2025)

Santo Antônio do Pinhal (SP)

Para curtir a serra e clima fresco Imagem: Reprodução/Airbnb

A cinco horas da capital paulista, o chalé fica localizado em meio às montanhas. Cercado pela natureza, é possível observar tucanos e outras aves durante o dia e, à noite, o céu limpo e com muitas estrelas.

A acomodação conta com uma suíte e uma pequena cozinha equipada com fogão elétrico, micro-ondas, chaleira elétrica, garrafa térmica, frigobar, panela de arroz elétrica e utensílios variados. No deck, há lareira, fogo de chão e rede para descanso. Por ter o quintal aberto, a hospedagem aceita apenas um pet de pequeno porte.

Reserve por R$ 500

Nota no Airbnb: 4,96

Palavras do hóspede: "O local condiz com o anúncio. Chalé impecável, tudo novo e funcionando perfeitamente. A localização é muito boa com uma vista exuberante e próximo ao Pico Agudo. Os anfitriões foram muito proativos, respondendo sempre de imediato e dando dicas de enotecas locais. Recomendo." (Rodrigo, janeiro de 2025)

Campos do Jordão (SP)

Cidade também pode ser aproveitada no verão Imagem: Reprodução/Airbnb

O chalé, localizado no Alto do Capivari em Campos do Jordão, oferece uma opção de hospedagem para quem busca conforto e fica a cerca seis minutos do centro da cidade. Com vista para as montanhas, o local oferece um ambiente tranquilo e sofisticado.

O quarto possui cama king size, smart TV de 55 polegadas e varanda privativa. A sala, equipada com sofá-cama e TV, é integrada a uma cozinha completa. O espaço é ideal para quem deseja conciliar lazer e trabalho, com internet de alta velocidade e estrutura apropriada para home office.

Reserve por R$ 640

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Passamos o fim de semana no flat e o local é muito limpo, com móveis, roupa de cama e de qualidade. Exatamente como nas fotos. Funcionários do hotel são muito educados e o restaurante é muito bom. Ana é muito prestativa e responde rapidamente. Certeza que vamos voltar". (Rubia, janeiro 2025)

Serra Negra (SP)

Pertinho da capital paulista, cidade oferece trilhas e mirantes ao turista Imagem: Reprodução/Airbnb

A Casa na Árvore fica dentro de uma chácara de cinco mil metros quadrados, cercada por áreas verdes, flores e árvores. A quatro quilômetros do centro, é uma opção para quem busca relaxar durante o Carnaval.

A acomodação tem 52 metros quadrados e comporta até quatro pessoas com cama queen e bicama. Possui sala aconchegante com mezanino, banheiro completo e mini cozinha equipada com micro-ondas, frigobar, torradeira, cafeteira elétrica e utensílios básicos. Não é permitido cozinhar no local, mas há um espaço gourmet disponível. A casa não é recomendada para crianças menores de 12 anos e idosos devido às escadas íngremes e altura da construção.

Reserve por R$ 500

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "O ambiente era impecável, confortável e cheio de toques que fizeram toda a diferença. Silvia, seu cuidado e hospitalidade transformaram nossa estadia em uma experiência memorável." (Edimar, dezembro de 2024)

Gonçalves (Minas Gerais)

Ideal para curtir a natureza sozinho ou acompanhado Imagem: Reprodução/ Airbnb

Rodeado por área verde e com vista panorâmica, esse chalé é ideal para casais que querem fugir dos blocos e festas. O espaço para até dois hóspedes conta com cama queen size, closet com cabides e banheira de imersão. O chuveiro tem aquecimento solar, assim como as torneiras internas, e há um aquecedor duplo de toalhas. A sala tem lareira, sofá retrátil e smart TV de 43'' com internet Wi-Fi.

Para mais conforto, há um climatizador e deck amplo com rede e fire pit. A cozinha é equipada com fogão, forno a gás, frigobar, micro-ondas, air fryer, cafeteiras elétrica e expresso, além de utensílios completos.

Reserve por R$ 580

Nota no Airbnb: 4,98

Palavras do hóspede: "Chalé maravilhoso plantado no meio da montanha. Privacidade, silêncio, conforto, o essencial para relaxar. Nota-se o carinho e a dedicação em cada cantinho e detalhe. Destaque para a exuberância da natureza, os passarinhos, a vista da montanha e as cachoeiras nas proximidades." (Túlio, janeiro de 2025)

Itatiaia (MG)

Rodeada pela Serra da Mantiqueira Imagem: Reprodução/Airbnb

O chalé oferece uma hospedagem integrada à Serra da Mantiqueira. O acesso é feito por uma trilha de 100 metros, cercada por vegetação nativa. A estrutura, pensada para duas pessoas, combina decoração rústica e moderna, em um ambiente isolado e com lareira—a propriedade fornece uma quantidade inicial de lenha, com possibilidade de reposição mediante taxa extra.

Com 40 m², a hospedagem conta com frigobar, adega com 15 rótulos de vinho, cafeteira elétrica e banheira de hidromassagem dupla. O quarto possui cama de casal, lareira e TV com acesso a serviços de streaming. O banheiro tem chuveiro com aquecimento a gás. Na área externa privativa, há uma rede e cadeiras voltadas para a serra. O espaço não dispõe de cozinha.

Reserve por R$ 570

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Tudo perfeito. Recomendamos fortemente o espaço da Beatriz e do Daniel, que foram bastante atenciosos e cuidadosos com a nossa estadia. Passamos dias incríveis no chalé. Lugar maravilhoso." (Michel, janeiro de 2025)

Monte Verde (MG)

Cidade oferece clima ameno praticamente o ano todo Imagem: Reproção/Airbnb

O Chalé da Colina é uma construção em estilo inglês do século 19, combinando móveis antigos e novos. Localizado no alto da Serra da Mantiqueira, oferece hospedagens românticas, além de segurança e comodidade. O espaço comporta até sete hóspedes

A cozinha é completa, equipada com fogão, forno a gás e elétrico, micro-ondas, geladeira e utensílios para preparo de refeições. O banheiro no piso inferior conta com banheira de hidromassagem e box de vidro com chuveiro. No andar superior, a suíte principal tem uma cama de casal e uma cama de solteiro para criança. O chalé também oferece TV com Sky e Wi-Fi.

Reserve por R$ 500

Nota: 4,91

Palavra do hóspede: "Chalé muito charmoso e acolhedor, conforme as fotos. Ótima churrasqueira e também dispõe de todos os eletrodomésticos necessários para estadia com crianças. Um céu de estrelas emoldurado pela vegetação local. Paz e tranquilidade necessárias para dias de descanso. Anfitrião solícito e atencioso. Ótima estadia." (Ricardo, janeiro de 2025)

Penedo (Rio de Janeiro)

Cidade serrana pertinho da capital fluminense Imagem: Reprodução/Airbnb

Localizado em meio à natureza, este chalé tem acesso ao riacho, jardim com pássaros ao redor e um ambiente mais silencioso. O café da manhã, incluído na diária, é servido ao ar livre. Segundo o anúncio, o chalé está situado ao lado do restaurante Giardino di Napoli, do próprio anfitrião, mas sem comprometer a privacidade dos hóspedes.



A propriedade é para até três hóspedes e possui três camas e uma rede a disposição. Aceita pets de pequeno porte, com uma taxa diária de R$ 20,00 por animal.

Reserve por R$ 400

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Passei o feriado com minha família e damos nota 10 para todos os aspectos, desde a recepção à Dona Marisa, uma anfitriã maravilhosa. Ambiente limpo, arejado e confortável, cama boa, TV, internet e chuveiros excelentes, café da manhã completo no jardim ao som da cachoeira e de lindos pássaros. Almoçamos e jantamos no local, não sentimos nem necessidade de sair. É completo de tudo, alimentação, descanso e lazer." (Fábio, junho de 2024)

Itaipava (Rio de Janeiro)

Clima de inverno o ano todo Imagem: Reprodução/Airbnb

A suíte é uma alternativa para quem busca hospedagem cercada pela natureza, sem abrir mão de uma cidade com infraestrutura. O espaço fica dentro de um condomínio fechado, a dois minutos de carro do Horto de Itaipava e a 100 metros da portaria principal, onde há padaria, farmácia e mercado. O acesso até a acomodação é por um trecho de um quilômetro dentro do condomínio, sendo recomendado o uso de carro. A hospedagem inclui uma suíte com lareira e entrada privativa, além de um deck amplo com vista para a serra.

A mini cozinha está equipada com frigobar, micro-ondas e cafeteira elétrica, permitindo o preparo de pequenas refeições. No deck, há uma churrasqueira móvel, que pode ser usada durante o dia ou como espaço para aproveitar a noite com queijos e vinhos.

Reserve por R$ 455

Nota do Airbnb: 4,94

Palavra do hóspede: "Lugar tranquilo, seguro, próximo às comodidades como restaurantes, mercados, farmácia, e vista lindíssima para as montanhas. A anfitriã deixou tudo organizado e se colocou à disposição para nos ajudar sem hesitação. Foram dias muito agradáveis." (Denise, janeiro de 2025)

Visconde de Mauá (RJ)

Cidade oferece trilhas, cachoeiras e boa gastronomia local Imagem: Airbnb

A casa fica a um quilômetro da Vila de Visconde de Mauá, em frente à Pizzaria Di Napoli, um dos pontos gastronômicos da região. A hospedagem combina privacidade e fácil acesso ao comércio local, com restaurantes, mercados e farmácias próximas.

O espaço conta com dois quartos, sendo uma suíte, além de banheiro social, sala com lareira e cozinha equipada. A área externa inclui varanda e uma garagem coberta. Cercada pela mata, a casa está disponível para hospedagens de fim de semana, feriados e temporadas.

Reserve por R$ 597



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Chalé super agradável, com dependências correspondente às fotos, arejado e limpo. De fácil acesso. Internet ótima. Anfitriã zelosa conosco e com nosso pet, sempre atenta às demandas. Gostamos, recomendamos e voltaremos assim que possível."

Nova Friburgo (RJ)

Perto da capital carioca, cidade pode ser opção para quem quer viajar no carnaval Imagem: Reprodução/Airbnb

O chalé é indicado para casais e oferece hospedagem em meio à natureza, com fácil acesso por estrada asfaltada até próximo da propriedade. Conta com um mezanino, onde fica o quarto com cama queen. A cozinha é equipada, e o banheiro tem ducha a gás. Na área externa, um fogo de chão está disponível para uso.

Reserve por R$ 400

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Excelente estadia. Lugar lindo, limpo, bem organizado e exatamente como nas fotos. Fomos bem recebidos e bem atendidos. Obrigada, quero voltar no inverno que deve ser ainda mais gostoso." (Kassia, janeiro de 2025)

Ao reservar uma hospedagem pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.