Quer comprar uma Ferrari? Preço alto pode ser a menor das dificuldades

A Ferrari atravessa atualmente um grande momento, com 2024 sendo de suma importância para a fabricante. A marca simplesmente teve recorde de vendas e agora, para adquirir um carro zero-km com o famoso Cavalino Rampanti, o cliente terá que esperar até o ano de 2027 para sua entrega.

O que aconteceu

A agenda de pedidos da Ferrari, depois de um grande número de vendas em 2024, está completamente preenchida em 2025 e 2026. Desta forma, quem adquirir um modelo novo agora deverá esperar para recebe-lo apenas em 2027.

A maior procura foi impulsionada pela 12Cilindri, lançada no ano passado e que possui versões em formato cupê e conversível. Com motor V12, o modelo veio para substituir na linha da Ferrari a 812 Superfast.

A Ferrari ainda tem seis novos modelos prometidos para este ano, entre eles o primeiro veículo elétrico da marca, que fará sua estreia em 9 de outubro.

Além da Ferrari, o mercado de marcas de supercarros anda realmente aquecido: a Lamborghini também já informou que seu modelo Revuelto está esgotado até o fim de 2026. Outro veículo com alta procura é o Urus, que - apesar de só ser produzido com sistema híbrido plug-in - está esgotado para 2025.

A Ferrari também informou que 51% de seus modelos entregues a clientes em 2024 foram eletrificados. A fabricante acredita que em 2030 cerca de 80% de suas vendas serão deste tipo de veículo.

