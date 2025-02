Quais dados do sistema do Tesouro dos EUA poderiam vazar com equipe de Musk

O Departamento de Eficiência Governamental (Doge), liderado por Elon Musk no governo Trump, foi impedido por um juiz federal de acessar o controle do sistema de pagamentos do Tesouro americano. Segundo a Justiça, o sistema de pagamento possui dados sigilosos que revelariam informações sobre impostos e pensões de norte-americanos.

O que está no sistema de pagamentos do Tesouro dos EUA

O sistema de pagamentos do Internal Revenue Service (IRS) do Tesouro americano gerencia o fluxo de fundos federais do país. Dentro dos valores gerenciados estão US$ 6 trilhões (R$ 35 trilhões, na cotação atual) por ano para o fundo de pensão público.

Pagamentos de benefícios aos veteranos, restituição de impostos e programa de seguro de saúde Medicare também estão no guarda-chuva do serviço. Nele, também está incluído o pagamento de salários federais, programas educacionais e outros gastos essenciais.

Equipe de Musk assumiu controle após licença administrativa de funcionário de alto escalão, diz jornal. Segundo o The Washington Post, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, aprovou a medida após a licença administrativa de um funcionário que se recusou a entregar as chaves do sistema às equipes do bilionário. O funcionário em questão se aposentou, segundo a AFP.

Agora, jovens funcionários têm "acesso sem precedentes" ao sistema de pagamentos. Segundo o site Wired, Musk pôs funcionários que trabalhavam para a Doge em cargos importantes do governo. Essas pessoas são responsáveis por operações normalmente reservadas para funcionários públicos de carreira.

Democratas levantaram alerta para os riscos nas mudanças. A senadora Elizabeth Warren classificou a situação como "extremamente perigosa" em uma carta ao secretário. Ela afirmou que o controle do sistema foi dado "a um bilionário não eleito e a um número desconhecido de seus subordinados não qualificados".

Departamento de Eficiência Governamental tem como papel "aconselhar" governo. O departamento liderado por Musk funcionará até julho de 2026. Segundo Trump, ele "abrirá caminho para que a administração desmantele a burocracia governamental".