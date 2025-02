Prestes a ser fabricado no Brasil, Haval H6 muda na China; veja novidades

Prestes a ser fabricado no Brasil em 2025, o best-seller da GMW no mercado nacional já mudou na China.

Atualmente importado do país asiático, o Haval H6 mudou por dentro e por fora no seu país de origem. A convite da GWM, o UOL Carros conferiu ao vivo as novidades do SUV médio diretamente da sede da montadora em Baoding, na China.

Conforme nossa apuração, tais novidades não serão inicialmente introduzidas no H6 brasileiro, a ser produzido na fábrica que a GWM está finalizando em Iracemápolis, no interior paulista, com inauguração prevista para maio deste ano. A reestilização deverá chegar ao Brasil somente em 2026.

Haval H6 já [e vendido na China com grade redesenhada; reestilização no Brasil deve ficar para 2026 Imagem: Divulgação

Na China, o H6 já pode ser adquirido com o novo visual, apresentado em abril de 2024 no Salão de Pequim: a grade dianteira ficou maior e traz blocos com aparência metalizada e pintura com uma variação escurecida do tom observado no restante da carroceria.

Os para-choques e as lanternas traseiras também são novos - elas exibem novo formato e perderam a barra iluminada do H6 atual - o emblema Haval foi reposicionado para a área entre as lanternas na tampa do porta-malas, logo abaixo do vidro traseiro.

Desenho das lanternas traseiras também mudou na China; peças deixaram de ser unidas por barra iluminada Imagem: Divulgação

Na cabine, mais novidades. O volante multifuncional ganhou centro arredondado e menor diâmetro, enquanto a central multimídia ganhou novo sistema operacional e ficou maior, passando das atuais 12,3 polegadas para 14,6 polegadas.

O console central "flutuante" é outro item modificado: ele perdeu o seletor de marchas giratório, reposicionado para o lado direito da coluna de direção e que recebeu formato de alavanca, como nos carros da Mercedes-Benz.

Por dentro, H6 ganhou novo volante com centro arredondado e console central redesenhado, sem botões Imagem: Divulgação

O acionador do freio de estacionamento eletrônico também foi retirado do console, abrindo espaço para um carregador de celular por indução e um porta-copos, capaz de acomodar duas unidades.

À primeira vista, o habitáculo perdeu quase todos os botões físicos, concentrando ainda mais os ajustes na tela multimídia.

Além disso, houve mudanças nos revestimentos internos, o que melhorou o acabamento da cabine - isso inclui os botões dos vidros elétricos e de ajuste dos retrovisores externos, que passaram a ser de metal.

Ao mesmo tempo, as portas traseiras ainda trazem plástico rígido no acabamento da parte superior, junto ao vidro.

Conforme a GWM já tinha anunciado, a produção brasileira do H6 incluirá todas as quatro versões atualmente comercializadas em nosso país e prevê a conversão do motor 1.5 turbo a gasolina para flex.

Haval H6 atual tem 4 versões

H6 atualmente vendido no Brasil é importado e tem 4 versões, com preços de R$ 219 mil a R$ 324 mil Imagem: Divulgação

Toda a gama atual do H6 no Brasil é híbrida e combina o propulsor 1.5 turbinado com algum nível de auxílio elétrico.

O Haval H6 de entrada é o HEV2, híbrido convencional, com bateria autorrecarregável. Traz preço sugerido de R$ 219 mil, 243 cv de potência e 54 kgfm de torque. Essa configuração traz tração dianteira e não conta com a capacidade de rodar apenas com eletricidade.

As demais versões do H6 são híbridas plug-in, equipadas com bateria maior, recarregável na tomada, e a possibilidade de rodar em modo 100% elétrico.

Custando R$ 244 mil, o H6 PHEV19 conta com 326 cv de potência e 54 kgfm de torque combinados. Sua tração também é dianteira e a autonomia sem gastar combustível é de 74 km de acordo com o ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

As duas configurações mais caras do Haval H6 são a PHEV34 e a GT, com preços de, respectivamente, R$ 286 mil e R$ 324 mil.

Ambas vêm com dois motores elétricos, um em cada eixo, associados ao propulsor 1.5 a gasolina. Assim, têm tração integral e números mais expressivos de performance: 393 cv e 80,8 kgfm.

Também vêm com bateria maior e, portanto, proporcionam maior alcance no modo elétrico: são 113 km de autonomia na medição do Inmetro.

*Viagem a convite da GWM