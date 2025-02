Polícia peruana resgata mais de 100 mulheres exploradas sexualmente pelo Trem de Aragua

A polícia do Peru resgatou 123 mulheres, entre elas três menores de idade, exploradas sexualmente por uma facção da organização criminosa de origem venezuelana Trem de Aragua, informaram as autoridades neste sábado (8).

Em uma operação envolvendo centenas de policiais na noite de sexta-feira em diferentes localidades de Lima, foram detidos 23 supostos membros dessa organização.

Após a intervenção, foram resgatadas "três vítimas menores de idade e 120 supostas vítimas maiores de idade", informou a polícia em comunicado sem dar mais detalhes.

Uma fonte policial detalhou para a AFP que todas as pessoas resgatadas são mulheres.

Segundo as autoridades, os detidos integram "uma facção" do Trem de Aragua denominada Filhos de Deus, que opera no Peru desde 2021.

Em janeiro de 2024, a polícia já tinha resgatado 40 meninas e adolescentes que eram exploradas sexualmente através das redes sociais por essa mesma organização criminosa.

O Trem de Aragua formou-se em 2014 no estado venezuelano de Aragua e se estendeu para vários países sul-americanos, entre eles Colômbia, Peru e Chile, de acordo com relatórios de inteligência.

Entre as suas atividades está o tráfico de pessoas, assassinatos, sequestros, roubos e extorsão.

