Polícia Civil afasta 3 agentes suspeitos de atuar em esquema de tráfico de drogas em SP

A Polícia Civil de São Paulo afastou três agentes do 77º Distrito Policial (Santa Cecília) envolvidos em um esquema de tráfico de drogas. Neste sábado, 8, a corporação deflagrou uma operação para investigar o caso e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na casa dos suspeitos em São Paulo e Mogi das Cruzes, na região metropolitana.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, quatro agentes foram alvo dos mandados, mas apenas três deles foram afastados. O órgão não informou a identidade dos suspeitos.

Durante a ação, a polícia apreendeu três celulares e um notebook. Os equipamentos serão inspecionados em busca de informações sobre o esquema.

A operação deste sábado teve a participação de 17 policiais civis e foi uma nova etapa de uma ação deflagrada pela polícia no mês passado. Em janeiro, dois agentes que estariam envolvidos no esquema foram presos e 14 mandados foram cumpridos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que as investigações seguirão para identificar outros possíveis participantes do grupo criminoso. "A Corregedoria reafirma seu compromisso com a transparência e a integridade na atuação policial, garantindo que medidas rigorosas serão adotadas contra qualquer desvio de conduta", diz o comunicado.