Partido de premiê da Índia vence eleição na capital após 27 anos fora do poder

Por Adnan Abidi e Rajendra Jadhav

NOVA DÉLHI (Reuters) - O partido do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, recuperou no sábado o poder na capital do país pela primeira vez em 27 anos. A vitória na eleição é um impulso para o líder nacionalista hindu depois de um desempenho decepcionante na eleição nacional do ano passado.

O Partido Bharatiya Janata (PBJ), de Modi, conquistou 48 dos 70 assentos no distrito da capital, Délhi, bem à frente dos 22 do do Partido Aam Aadmi (PAA), de Arvind Kejriwal, um crítico feroz de Modi. O dados são da Comissão Eleitoral da Índia.

“Garantimos que não vamos deixar pedra sobre pedra no desenvolvimento de Délhi, melhorando a qualidade de vida geral das pessoas”, escreveu Modi no X.

O PAA, que surgiu de um movimento anticorrupção em 2012, teve o seu primeiro sucesso eleitoral em Délhi e governou o território, que inclui o Parlamento da Índia e escritórios do governo federal em Nova Délhi, durante dois mandatos desde 2015.

Kejriwal, de 55 anos, um ativista anticorrupção que se tornou político e foi preso sob acusação de corrupção semanas antes do início da eleição nacional do ano passado, alegou uma vingança política por parte do governo Modi. O PBJ nega as afirmações.

Libertado sob fiança, Kejriwal renunciou ao cargo de ministro-chefe de Délhi e se concentrou na campanha para a eleição estadual, da qual saiu derrotado.

O PAA desempenhará o papel de uma oposição construtiva depois de tentar melhorar a infraestrutura, a educação e a saúde da cidade nos últimos dez anos, disse Kejriwal em uma mensagem de vídeo no X.

O PAA, que venceu as duas últimas eleições com maiorias esmagadoras, era popular devido à sua generosidade, com água e energia gratuitas para os pobres, sua principal base eleitoral.

Para contrariar o PAA, o PBJ prometeu pagamentos mensais de 2.500 rúpias indianas (28 dólares) a todas as mulheres pobres, um pagamento único de 21.000 rúpias (239 dólares) a cada mulher grávida, gás de cozinha subsidiado, uma pensão mensal de 2.500 rúpias (28 dólares) para os idosos e 15.000 rúpias (171 dólares) para os jovens se prepararem para exames competitivos.

Modi perdeu a maioria no Parlamento da Índia no ano passado, mas retornou como primeiro-ministro para um terceiro mandato com o apoio de partidos regionais. Seu PBJ venceu três das quatro eleições estaduais subsequentes.

As vitórias nas eleições estaduais ajudam os partidos políticos a aumentar o seu número na câmara alta do Parlamento, o que é fundamental para a tomada de decisões.