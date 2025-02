Cidade do Vale do Ribeira, em SP, fica 'ilhada' após chuvas e inundações

A cidade de Pariquera-Açu, no Vale do Ribeira (SP), está sob alerta para alagamentos após registrar mais de 90 milímetros de chuva em uma hora.

O que aconteceu

Moradores receberam alerta da Defesa Civil para alagamentos e enxurradas. O aviso foi enviado pouco antes das 8h, quando um núcleo de chuvas "estacionou" sobre a cidade, causando chuva persistente.

Vídeos mostram correnteza nas ruas e pontos de alagamento. Em algumas imagens disponibilizadas pela Defesa Civil e pela prefeitura, é possível ver casas inundadas.

Não há um número de feridos até o momento. Segundo a prefeitura da cidade, um adulto e uma criança que eram carregados por uma enxurrada foram socorridos, passaram por atendimento médico e estão bem.

Balsas e barcos foram encaminhados para ajudar no resgate de pessoas ilhadas. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, a coordenadoria do Vale do Ribeira está mobilizada para resgatar as vítimas. Não há até o momento a informação de quantas pessoas estão desabrigadas, mas a Defesa Civil informou que enviou 100 kits de dormitório ao município. Cestas básicas, produtos de higiene e limpeza também estão a caminho da cidade.

Pista que liga município a cidades vizinhas está interditada. A SP-222 está totalmente bloqueada por deslizamentos e queda de árvore. Segundo a prefeitura, não há acesso disponível à cidade de Iguape.

Acesso a hospital de referência está prejudicado. Em nota, o Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilácqua, que costuma receber pacientes de outras cidades do Vale do Ribeira, informou que os acessos à cidade e ao hospital estão prejudicados. "Estamos acompanhando a situação de perto e trabalhando para restabelecer os serviços o mais breve possível", informou a direção em nota.