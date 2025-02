'Dor horrível', diz companheira de advogado morto em queda de avião em SP

A companheira do advogado Márcio Louzada Carpena, morto na queda de um avião em São Paulo na manhã desta sexta-feira (7), se manifestou nas redes sociais sobre a morte do companheiro. A biomédica Francieli Pedrotti Rozales publicou um texto em seu perfil no Instagram em que fala sobre a dor da perda e dos momentos que passou ao lado de Carpena. "Que dor horrível te perder", escreveu.

O que aconteceu

Carpena era "um homem cheio de vontade de viver", escreveu. "Que dor horrível te perder? a vida é muito injusta! Um homem tão intenso cheio de vontade de viver, com grandes projetos e sonhos?", escreveu Rozales em um story no Instagram.

A biomédica lembrou de momentos felizes ao lado do companheiro e pediu forças para seguir. "Eu te amo tanto obrigada por ter me feito a mulher mais feliz desse mundo! Eu nunca estive tão feliz em toda minha vida e nunca me senti tão amada como fui ao teu lado. Que Deus te receba e te proteja aí, e me dê forças para seguir aqui", escreveu.

Mulher compartilhou postagem de Carpena sobre os ciclos da vida. O texto de Rozales foi postado com uma publicação antiga do advogado. A vida "subitamente te bate pesado, te retira conquistas, te leva pessoas e te faz sentir dores profundas", dizia o texto, publicado pelo advogado em 2023. Rozales também postou fotos ao lado de Carpena, com a mensagem "E assim lembrarei de vc p sempre, me trazendo esse sorriso no rosto".

Carpena e a mulher Francieli Rozales Imagem: Reprodução/Instagram @franrozales

O acidente

Aeronave caiu em avenida na zona oeste de São Paulo. O avião caiu por volta de 7h18 de sexta-feira (7) na avenida Marquês de São Vicente, após sair do Campo de Marte. Ela arrancou árvores, placas de trânsito e bateu na traseira de um ônibus, que estava parado para embarque e desembarque de passageiros.

O advogado e o piloto do avião, Gustavo Medeiros, morreram carbonizados. Carpena tinha 49 anos, vivia em Porto Alegre (RS) e deixou três filhos. Medeiros era piloto há mais de dez anos e trabalhou na Azul entre 2011 e 2021.

A aeronave era de Carpena tinha sido comprada no dia 11 de dezembro. Ela tinha capacidade para transportar até oito pessoas, incluindo o piloto. O primeiro voo do advogado a bordo do avião foi em dezembro de 2024. Naquela ocasião, o piloto também era Gustavo Medeiros.