Adolescente desaparecida é achada morta após 23 dias no PR; cunhado é preso

O corpo de Flávia Gabriely Pires, 17, foi encontrado 23 dias após o desaparecimento dela em Jesuítas (PR). O cunhado da adolescente foi preso por suspeita de envolvimento com a morte.

O que aconteceu

Marido da irmã da garota confessou o crime à polícia e apontou a localização do corpo dela. Segundo a Polícia Civil do Paraná, a vítima foi encontrada na noite da quarta-feira (5) dentro de um riacho, perto de uma trilha.

Suspeito disse que encontrou a cunhada para consumir drogas e que "empurrou ela em um riacho após um problema". Segundo o delegado Leandro Almeida, a polícia não descarta a possibilidade de que a jovem tenha envolvimento com drogas, apesar de isso ser negado pela família.

Adolescente desapareceu em 13 de janeiro. A última imagem foi feita por uma câmera de segurança da rua onde ela morava. Familiares de Flávia foram ouvidos pela polícia nos primeiros dias após o desaparecimento e as primeiras declarações do cunhado levantaram suspeitas contra ele.

Os elementos investigativos do inquérito mostraram que ele estaria no local e teria buscado a vítima no momento do desaparecimento dela. Após ele ser colocado diante desses fatos, ele resolveu apresentar essa versão, inclusive apontando o local onde ele teria deixado o corpo.

Delegado Leandro Almeida, da PCPR

Não há indícios de violência sexual na jovem. A polícia não informou se a morte é investigada como homicídio.

Cunhado teve prisão convertida em preventiva pela Justiça, segundo a polícia. Ele foi encaminhado à cadeia de Assis Chateaubriand.

A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia. O UOL não teve acesso à defesa dele até o momento. O espaço será atualizado se houver posicionamento sobre o assunto.