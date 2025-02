Por R$ 13, 'rodinho' portátil suga e espreme água para facilitar a limpeza

Um rodo portátil, com mecanismo retrátil para espremer e secar a água com mais facilidade, tem feito sucesso entre consumidores. A promessa dele é facilitar a limpeza de diversas superfícies e cômodos, como cozinha, banheiro e até o carro.

O Guia de Compras UOL encontrou o produto com até 54% de desconto, saindo por R$ 13. Confira adiante como ele funciona e se vale a pena ter em casa:

O que o fabricante diz sobre o produto?

Esfregão de microfibra;

Design compacto, não ocupa espaço;

Possui alavanca para ajudar a sugar e espremer a água;

Ponta com rotação para alcançar cantos mais difíceis;

É adequado para vários tipos de superfícies, como bancadas, janelas, mesas e mais;

Feito de plástico ABS.

O que diz quem o comprou?

O produto tem mais de 25 mil avaliações registradas na Shopee e nota 4,6 (de no máximo 5). Confira algumas:

Ótimo custo-benefício. O rodinho chegou rápido, o material é resistente e muito fácil a montagem da espuma, que, após muitos usos, dá para trocar por refil. Sheila Vasconcelos

Testei e limpa superbem. Recomendo a compra, vai facilitar muito no meu dia a dia. Demorei um pouco a conseguir montar, mas consegui, Recomendo o vendedor e comprarei novamente.

Patrícia Fernandes

Ao umedecer, adere muito bem à sujeira, facilitando a limpeza, além de ser fácil de lavar. Fica bem compacto para guardar.

Maria Gabrielli de Andrade

Pontos de atenção

As principais reclamações de consumidores são sobre problemas para torcer o esfregão e com o endurecimento da espuma.

Deixa a desejar na hora de apertar para tirar a água da espuma, mas não é de todo ruim.

Fábio

Chegou certinho porém ele não torce muito como na propaganda.

Mônica Barreto

Achei incrível o anúncio. Mas, na prática, não é tão funcional. Não pode deixar secar, pois endurece a espuma. E mantê-lo úmido acaba colonizando bactérias e outros micro-organismos. Acredito que será útil para ajudar na limpeza de vidros de janela. Contudo, pelo valor, é justo.

Fabi

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.