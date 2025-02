Mais de três dúzias de pessoas são mortas em acidente de ônibus no México, diz mídia local

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Mais de três dúzias de pessoas morreram em um acidente envolvendo um ônibus no sul do México, informou a imprensa local neste sábado, enquanto autoridades expressavam condolências às famílias das vítimas.

O ônibus estava viajando entre Cancún e Tabasco, de acordo com as reportagens. "Estamos atentos às autoridades federais e estaduais para ajudar no que for necessário", disse Ovidio Peralta, prefeito de Comalcalco, uma cidade no Estado de Tabasco.

Cerca de 44 passageiros estavam viajando no ônibus, de acordo com uma lista compartilhada pela operadora do ônibus, Tours Acosta.

"A Tours Acosta lamenta profundamente o que aconteceu", disse a empresa em um post no Facebook, acrescentando que está trabalhando com as autoridades para descobrir o que aconteceu e que o ônibus estava viajando dentro dos limites de velocidade.

Autoridades não responderam imediatamente aos pedidos de comentário da Reuters.

(Por Lizbeth Diaz)