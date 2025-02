Lula e Janja recebem cinco jabutis na Granja do Torto a pedido do Ibama

As fêmeas foram resgatadas pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e levadas para a Granja do Torto, após veterinários notarem que a casa de campo da Presidência tinha excesso de machos.

O que aconteceu

Em vídeo, o Presidente da República mostrou a chegada das novas moradoras da Granja do Torto. Ao lado da primeira-dama Janja Silva, Lula registrou o momento em que cinco jabutis fêmeas foram levadas pelo Ibama para a casa de campo.

Animais passarão por reabilitação e posteriormente voltam para a natureza. Eles foram resgatados pelo Cetas (Centros de Triagem de Animais Silvestres) e precisam ter contato com a natureza antes de voltar para as florestas.

Durante o período na Granja do Torto animais serão monitorados. Em visita a equipe do Ibama explicou como funciona a reabilitação, segundo eles a Granja do Torto, como residência do chefe de Estado realiza um importante papel na reabilitação de animais silvestres, como os jabutis.