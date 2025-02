Líderes africanos pedem diálogo com rebeldes para resolver conflito no Congo

Por David Lewis e Nuzulack Dausen

DAR ES SALAAM, Tanzânia (Reuters) - Os líderes de uma cúpula sem precedentes dos blocos da África Oriental e Austral, com o objetivo de neutralizar a crise no leste do Congo, pediram a todas as partes que mantenham conversas diretas, inclusive com rebeldes apoiados por Ruanda, cujo avanço tem fomentado o temor de uma guerra mais ampla.

No final de janeiro, os rebeldes do M23 capturaram Goma, a maior cidade do leste da República Democrática do Congo, na pior escalada de combates em mais de uma década. Apesar de terem anunciado um cessar-fogo unilateral, eles continuaram marchando para o sul em direção à cidade de Bukavu.

"Devemos resistir à tentação de pensar que podemos, de alguma forma, atirar ou bombardear para chegar a uma solução", disse o presidente do Quênia, William Ruto, na abertura da cúpula, que contou com a presença de oito chefes de Estado, incluindo o presidente de Ruanda, Paul Kagame.

O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, participou por meio de chamada de vídeo.

O Congo tem se recusado repetidamente a falar diretamente com o M23, e não houve resposta imediata da delegação congolesa ao comunicado conjunto da cúpula em Dar es Salaam.

A primeira cúpula dos blocos da África Oriental e Austral reflete a profunda preocupação do continente com a crise e o impasse entre o Congo e a Ruanda, que nega as alegações de que está fomentando o conflito com suas próprias tropas e armas.

Até o momento, os dois grupos têm se mostrado amplamente divididos em relação ao conflito, com o bloco do leste mais próximo do pedido de diálogo de Ruanda e os países do sul apoiando o Congo, segundo especialistas e diplomatas.

Os líderes pediram a retirada de "forças armadas estrangeiras não convidadas do território da República Democrática do Congo" e enfatizaram seu compromisso de salvaguardar a soberania congolesa.

Eles também concordaram em fundir os dois processos de paz existentes e considerar a possibilidade de trazer facilitadores adicionais de outras partes do continente. Eles pediram que os chefes de defesa dos dois blocos se reúnam dentro de cinco dias para "fornecer orientação técnica sobre o cessar-fogo imediato e incondicional".

No último mês, os avanços relâmpagos do M23 expandiram seu controle sobre as lucrativas minas de coltan, ouro e estanho da província de Kivu do Norte, desalojando milhares de pessoas em uma das crises humanitárias mais terríveis do mundo.

Grupos de ajuda humanitária têm ajudado a aliviar os hospitais sobrecarregados, enquanto profissionais de saúde correm contra o tempo para enterrar os corpos de pelo menos 2.000 pessoas mortas na batalha por Goma, em meio a preocupações com a disseminação de doenças.

Os promotores do Tribunal Penal Internacional dizem que estão monitorando de perto a situação, em que estão surgindo relatos de estupro, estupro coletivo e escravidão sexual, de acordo com o escritório de direitos humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).