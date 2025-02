Luz quente ou fria? Lâmpadas smart dão liberdade de mudar a hora que quiser

A discussão sobre a melhor cor de lâmpada vira e mexe toma conta das redes sociais num debate que lembra muito o tradicional "biscoito ou bolacha". Memes à parte, você sabia que a cor da luz faz toda a diferença no ambiente e tem o poder de mudar o clima da casa?

É preciso pensar não somente nas suas preferências pessoais, mas principalmente em qual tom você deseja dar ao ambiente. Para ajudar na escolha, é importante conhecer a diferença entre luz quente e luz fria:

Luz e temperatura

Luz branca (fria): proporciona uma situação de atenção, de foco, melhor visibilidade, deixa o ambiente sempre mais em alerta. As luzes brancas ou frias costumam ser mais indicadas para ambientes onde é preciso enxergar bem os objetos, como a cozinha e o banheiro. É também a mais utilizada em escritórios.

Luz amarela (quente): dá um toque dourado, traz um aconchego ao ambiente, como se fosse um descanso para os olhos. Indicada para quarto e sala de casa.

Com lâmpadas inteligentes, dá para escolher

Para evitar ter de escolher entre uma e outra, uma opção é investir em lâmpadas inteligentes que possibilitem mudar a cor da luz do ambiente. Elas são dispositivos controlados por aplicativo ou comando de voz, por meio de smartphones ou assistentes pessoais, através do Wi-Fi-- como a Alexa, por exemplo.

A principal diferença em relação à lâmpada comum é sua conectividade, variedade de cores, intensidades e funções.

A seguir, o Guia de Compras UOL selecionou algumas opções de lâmpadas inteligentes que têm tanto a cor branca como amarela para variar conforme a vontade.

Potência: 9W;

Permite ajustar intensidade da iluminação;

Compatível com assistentes de voz (Alexa ou Google Assistent);

16 milhões de cores para escolher;

Pode ser controlada à distância, com aplicativo para smartphone.

Disponível em duas versões, com potência de 10W e 20W;

Mais de 16 milhões de cores;

Também é compatível com Alexa e Google Assistente (é possível usar comandos de voz para controlar as luzes);

Aplicativo para smartphone permite escolher cores e a intensidade da lâmpada.

Potência de 10W;

Também é possível programar a iluminação com aplicativo para smartphone;

Tem 16 milhões de opções de cores;

Possibilidade de ajustar a intensidade do brilho da luz e a temperatura;

Possui opção de acionamentos automáticos vinculados a outros dispositivos smart da marca, como sensores e fechaduras inteligentes;

Mais uma lâmpada compatível com Alexa e Google Assistente.

Potência: 9W

Com a função "música" é possível trocar as cores de leds, de forma aleatória, conforme a batida da música, voz ou qualquer onda sonora;

Também é compatível com Alexa e Google Assistente para comandos por voz;

Outro modelo que permite controlar a iluminação por meio de app;

Vida útil: 25 mil horas.

Disponível em versões de 10W e 18W;

Produtos também compatíveis com Alexa e Google Assistente;

Controle da temperatura da cor.

