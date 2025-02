Há risco de chuva forte em São Paulo neste fim de semana? Veja a previsão

A cidade de São Paulo deve registrar tempo abafado com possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas no período da tarde deste sábado, 8, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura.

Nos últimos dias, a capital e outras áreas do Estado têm enfrentado transtornos em relação ao volume de precipitações. Um homem de 24 anos desapareceu durante o temporal que atingiu a cidade na noite de quinta-feira, 6.

O jovem estava no Capão Redondo, zona sul, quando enviou mensagem para a família avisando que estava em um ponto de alagamento, sendo levado pela água. Depois, não deu mais notícias. O carro dele, um Hyundai iX35 preto, foi encontrado na sexta-feira, 7, dentro de um córrego que passa pelo bairro. Até a noite de sexta, ele não havia sido encontrado. As buscas devem ser retomadas pelo Corpo de Bombeiros.

Para domingo, 9, a projeção é de sol forte e calor. No fim da tarde, a entrada da brisa marítima favorece o aumento de nuvens, porém não há expectativa de chuva, segundo o órgão municipal.

Na segunda-feira, 10, o sol aparece e a temperatura continua em elevação. A capital paulista permanece em estado de atenção para altas temperaturas, além de possibilidade de chuva na próxima semana.

"Entre o meio da tarde e o início da noite de segunda-feira, a combinação de calor com a entrada da brisa marítima gera áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas isoladas, típicas de verão, com moderada a forte intensidade. Há potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos", alerta o CGE.

Conforme a Meteoblue, na próxima semana, não há previsão de chuva somente na terça-feira, 11. Nos outros dias, a cidade deve registrar precipitações, além das altas temperaturas.

Veja a previsão para a cidade de São Paulo nos próximos dias

- Sábado: entre 21 ºC e 28 ºC;

- Domingo: entre 19 ºC e 30 ºC;

- Segunda-feira: entre 20 ºC e 30 ºC.

Chuva no Estado de SP

A manhã deste sábado começou com registro de pancadas isoladas, de moderada a forte intensidade, acompanhadas por raios no Vale do Ribeira, no litoral sul e no oeste paulista, de acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Durante a manhã, a chuva ainda fica intermitente na região do Vale do Ribeira. Nas demais áreas o sol aparece e a temperatura dispara. "Entre a tarde e a noite, áreas de instabilidade favorecem a ocorrência de pancadas de chuva em todo o Estado, que ocorrem de forma isolada e possuem curta duração".