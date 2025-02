Esgoto se espalha pela rua Augusta e invade imóveis: 'Cheiro insuportável'

Há cerca de um mês o comércio da famosa rua Augusta, no centro de São Paulo, divide a atenção de quem passa pelo local com o mau cheiro provocado por um esgoto que ocupa as sarjetas do ponto turístico.

O que aconteceu

"É um cheiro insuportável", disse uma mulher, que preferiu não se identificar, enquanto trabalhava em frente ao esgoto. "Eu estou convivendo com esse cheiro durante toda a tarde porque trabalho bem aqui em frente. É um descaso", desabafou.

Quando o UOL visitou a rua, na quinta-feira (6), o odor era a principal reclamação de quem trabalhava ou passava pelo local. Porém, na semana passada, o esgoto chegou a invadir imóveis e causar prejuízo aos comerciantes.

Esgoto se acumula nas sarjetas da Rua Augusta Imagem: Pedro Vilas Boas/UOL

A água com dejetos alcançou cerca de 1m do estacionamento de um dos imóveis. "No final de semana passado fizeram alguma coisa que o esgoto parou de entrar. Já gastei cerca de R$ 30 mil com aluguel de bombas para retirar o esgoto e ainda devo gastar mais com limpeza. Já acionei a Justiça contra a Sabesp [Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo]", afirmou Márcio Tayae, proprietário do imóvel.

Procurada, a Sabesp disse que uma vistoria constatou que a rede de esgotos está operando normalmente. Segundo a companhia, a água que escorre pelas sarjetas é proveniente de uma obra de um prédio, que está desabitado. A empresa não informou ao UOL de qual imóvel ela está se referindo.

Sujeira no estacionamento após a água baixar Imagem: Pedro Vilas Boas/UOL

Fortes chuvas pioraram situação

Trabalhadores da rua Augusta disseram que o esgoto começou a invadir imóveis após as fortes chuvas de 24 de janeiro. Naquele dia, a capital paulista registrou 125,4 mm de chuva, o terceiro maior volume desde o início da série histórica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em 1961.

Dieylla Gomes, gerente de um salão no local, estima que já gastou cerca de R$ 50 mil com uma reforma hidráulica, geladeira e novos móveis. "Foi uma destruição", resumiu. "Já estou em contato com advogados para avaliar a possibilidade de processar a Sabesp", disse.

Funcionários do salão tiram a água suja do local após o esgoto transbordar Imagem: Arquivo pessoal

O UOL caminhou pela Rua Augusta na quinta-feira e encontrou bocas de lobo jogando o esgoto de volta na pista. Ana Paula Silva, que trabalha na região e pega ônibus todos os dias no local, disse que na semana passada foi molhada com a água suja por um carro que acelerou por cima de uma poça. "Fiquei suja, fedendo. Agora eu fico mais afastada pra evitar que isso aconteça", contou.

Renzo Nascimento, que trabalha como garçom em uma padaria na rua, teve que afastar as mesas da porta para que os clientes não reclamassem do mau cheiro. "Muito fedido mesmo, o ambiente ficou muito ruim. Acaba afetando todo mundo, não tem jeito. Para a gente que trabalha com comida então é complicado, os clientes reclamam", afirmou.