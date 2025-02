Falência da Editora Três: veja capas históricas de Istoé e mais revistas

O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou na segunda-feira (3) a falência da Editora Três, que publicava as revistas Istoé e Istoé Dinheiro.

O que aconteceu

Editora descumpriu obrigações combinadas no plano de recuperação judicial. Juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho justificou a decisão citando que a editora descumpriu as obrigações combinadas no plano de recuperação judicial. A administradora informou à Justiça sobre a ausência de pagamentos de determinados credores, especialmente os trabalhistas.

Juiz não aceitou o encerramento do processo de recuperação. Como a Editora Três não conseguiu apresentar comprovantes de pagamento, nem prestar esclarecimentos quanto ao descumprimento das obrigações, o juiz não aceitou o encerramento do processo de recuperação pedido pela editora e decretou a falência. A empresa terá dez dias para apresentar uma lista de seus credores e o balanço final de sua situação financeira. A dívida inicial ultrapassava R$ 264 milhões, segundo a Folha de S.Paulo.

Salários atrasados e greve. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo informou ao Estadão que a companhia não pagava os salários dos profissionais em dia havia muito tempo. A situação que gerou uma greve que já perdurava quase um mês.

Publicação impressa das revistas já havia sido encerrada. A publicação impressa das revistas Istoé e Istoé Dinheiro já havia sido encerrada em 24 de janeiro por causa da recuperação judicial da Editora Três. A primeira circulava desde 1976, a segunda desde 1997.

Site das publicações foi arrematado em um leilão. As duas revistas sobreviveram apenas em meio digital, assim como outras marcas da casa, mas sob a empresa Istoé Publicações Ltda. O site das publicações foi arrematado em um leilão por R$ 15 milhões, em 2022. Seguem no ar Revista Menu, Dinheiro Rural, Motorshow, Istoé Bem-Estar, Istoé Gente, Glow News, Istoé Mulher, Istoé Sua História, Istoé Esportes e Istoé Pet.

Desde sua fundação, em 1972, a Três também chegou a publicar outros títulos já extintos. Entre eles estão as revistas Go Outside, Select, Bicycling, Status, Istoé 2016, Istoé Platinum, Runner's World, Women's Health, Hardcore e Planeta.

As capas mais marcantes da Editora Três

Istoé Gente

Em 2006, o país continuava obcecado com a imagem de Sandy, que aos 23 anos ainda respondia perguntas sobre sua vida sexual ou seu comportamento. O assunto foi parar na capa da Istoé Gente.

Istoé

Em 1992, o ex-motorista do presidente Collor, Eriberto França, tornou-se uma improvável e marcante capa da publicação, ao revelar como funcionava o esquema de desvio do dinheiro de campanha pelo tesoureiro PC Farias para despesas pessoais da família Collor. Os escândalos envolvendo PC custariam o cargo ao presidente —e levantariam suspeitas mais tarde a respeito das circunstâncias do assassinato do tesoureiro.

Motorshow

Os anos 1990 foram a era de ouro do automobilismo brasileiro e, naquela época, as revistas do assunto faziam seus testes de carros com muito mais prestígio do que na atualidade: em uma das edições da Motorshow, Nelson Piquet foi quem pilotou uma Mercedes nova.

Istoé Gente

Em uma época em que ainda não era tão comum que estrelas admitissem ter câncer ou mostrassem a careca, a publicação estampou sua capa com Patrícia Pillar, então esposa de Ciro Gomes, que era candidato à presidência da República naquele ano. Ela exibia o rosto sem sua famosa cabeleira cacheada e ele conversou com a publicação sobre como o casal enfrentava a doença da atriz.

Istoé

A capa real da Istoé, à esquerda, e a sugerida pela AGU Imagem: Reprodução

Em 2021, uma capa que trazia o presidente Jair Bolsonaro retratado como Adolf Hitler, como crítica à sua atuação durante a covid-19, rendeu polêmica à Istoé. Por meio de uma notificação extrajudicial, a AGU pediu que a revista publicasse uma nota de autoria do governo, que lista ações do Executivo no combate à pandemia —e até sugeriu uma nova capa.

Istoé Dinheiro

Steve Jobs na capa da Istoé Dinheiro em 2007, que antecipava sua vinda ao Brasil Imagem: Reprodução

Em 2007, a revista lançou uma capa marcante que comemorava a vinda de Steve Jobs, o fundador da Apple, ao Brasil e o lançamento de sua revolucionária tecnologia: o iPhone.

Istoé

Lula em sua primeira capa e entrevista a um grande veículo, na Istoé de 1978 Imagem: Reprodução

Foi a Istoé a primeira revista a entrevistar e a colocar o então metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva na capa. Em conversa com o diretor de redação Mino Carta em 1978, Lula discutiu o sindicalismo, suas possíveis pretensões políticas e pensamentos sobre os partidos MDB, Arena e PTB, e sobretudo os direitos dos trabalhadores no Brasil.

*Com informações de Estadão Conteúdo