'Dor e vista embaçada': idosos ficam cegos após cirurgia de catarata em SP

Doze idosos que passaram por cirurgia de catarata em um mutirão em Taquaritinga, a cerca de 300 km da capital paulista, perderam parcial ou totalmente a visão.

As cirurgias ocorreram em 21 de outubro do ano passado. "Saí com muita dor, vista embaçada, e estou assim até hoje", conta o soldador aposentado Benedito Donizete, 63, que perdeu a visão do olho direito.

Paciente voltou à unidade para pedir ajuda. Segundo Donizete, ele foi ao Ame (Ambulatório Médico de Especialidades), onde fez o procedimento, para reclamar do incômodo pós-cirúrgico. O médico, no entanto, disse que era "normal". "Toda semana eu ia lá. O médico disse que levava três meses para melhorar", relata.

Dia 22, voltei para ser atendido e contei o que estava sentindo. O médico disse que estava tudo bem. Ele disse que [o embaçamento] era normal.

Em novembro, a equipe se reuniu com os pacientes. Um mês após a cirurgia, com reiteradas queixas, os médicos convocaram uma reunião com os 12 idosos para discutir o assunto. "Não sabem se foi a cirurgia ou o medicamento. Aí disseram que a gente ia passar a ser atendido em Araraquara, que tinha mais estrutura, e que todo mundo ia fazer transplante de córnea", diz o soldador.

A Secretaria de Saúde de Taquaritinga informou que foi identificada inadequação na Sala de Materiais para Esterilização. A informação foi dada à emissora EPTV. Ainda segundo a secretaria, o local foi interditado pela vigilância sanitária estadual. Já a secretária executiva da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Priscilla Perdicaris, classificou o incidente como "fato isolado gravíssimo" e anunciou investigação para apurar as causas.

Cirurgia é segura

A cirurgia de catarata é um dos procedimentos mais comuns entre idosos e, quando realizada corretamente, pode restaurar a visão com qualidade. O oftalmologista Oswaldo Ferreira Moura Brasil, presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, explica que, apesar de ser um procedimento seguro, é fundamental que seja feito em ambiente adequado e por profissionais capacitados.

É uma cirurgia extremamente segura, mas, como toda cirurgia, deve ser feita em condições adequadas. Ainda assim, complicações podem ocorrer, embora sejam raras, especialmente aquelas que levam à perda da visão.

Uma das complicações mais graves é uma infecção ocular severa causada por contaminação do material cirúrgico. "A bactéria se prolifera dentro do olho e causa um quadro inflamatório intenso. Quando detectado precocemente, esse quadro pode ser tratado com injeção de antibiótico ou, em alguns casos, uma nova cirurgia chamada vitrectomia", explica o médico. Ele destaca, no entanto, que não tem informações suficientes sobre o caso ocorrido em Taquaritinga.

Em alguns casos, pacientes podem precisar de um transplante de córnea. "Isso ocorre quando a córnea fica comprometida [pela infecção], mas o restante do olho está saudável. Podemos comparar a córnea ao vidro de um relógio: se o vidro está opaco, ele pode ser trocado, preservando o funcionamento interno", detalha. Ele reforça que um diagnóstico precoce e o tratamento correto podem evitar danos irreversíveis.