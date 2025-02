Depois do Grammy, cantora Anna Torres leva mensagem de inclusão para Semana da Moda de Londres

Após participar do Grammy 2025 com a música "Um mundo diferente", na categoria especial da Melhor Canção para Mudança Social, a cantora maranhense Anna Torres, radicada na França, agora vai levar sua mensagem à Semana da Moda de Londres. Ela apresentará a mesma faixa, no final de fevereiro, no evento The Future of Fashion Show (O Futuro dos Desfiles de Moda, em tradução livre). A brasileira usa seu canto e sua experiência pessoal para dar voz a um mundo mais inclusivo.

Cleide Kclock, correspondente da RFI em Los Angeles

"O mundo está muito à deriva. Eu acho que a arte é uma das boas ferramentas que a gente tem para, pelo menos, tentar ajudar a melhorar esse mundo", disse a cantora à RFI em Los Angeles, após a cerimônia do Grammy.

A música "Um mundo diferente" foi composta em parceria com o brasileiro Marco Duailibe, e lançada para esquentar o clima dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, em 2024. Pouco tempo depois, a canção já tem versões em sete idiomas.

Em Los Angeles, a cantora se apresentou na noite anterior à grande festa televisionada do Grammy, em um evento dedicado ao prêmio Harry Belafonte, criado há três anos para homenagear compositores que trazem mensagens sobre justiça social e que inspiraram um impacto global positivo.

Apesar de o prêmio ter ido para o norte-americano Iman Jordan, com a composição "Deliver", Anna contou à RFI que o mais importante nessa jornada é dar eco à sua mensagem, que entrelaça a arte com o ativismo.

"Essa categoria foi uma homenagem que fizeram ao artista humanitário Harry Belafonte, que é um dos criadores do projeto "We are the world", junto com Quincy Jones, Michael Jackson e Lionel Richie e todos os grandes artistas que participaram do evento. Esse prêmio está dando a oportunidade de a gente estar falando sobre coisas relevantes para a humanidade e eu fico feliz por estar participando desse processo de sensibilização", contou.

A inspiração para a música veio de casa. Anna é mãe de uma adolescente autista e decidiu escrever um pouco do seu sentimento diário. Ela acredita que é preciso enxergar beleza nas diferenças e transformar desafios em motivação.

Próxima parada: moda

Após quebrar as barreiras do esporte, nos Jogos Paralímpicos, e entrar para os holofotes da música mundial no Grammy, a próxima parada da artista é a Semana da Moda de Londres, onde participa de um show, em um desfile no dia 22 de fevereiro.

"Este será um desfile inclusivo organizado pela Samanta Bullock, que é uma grande ativista, na Inglaterra, em prol das pessoas com deficiência. Esse desfile será realizado por modelos profissionais que têm algum tipo de deficiência. Para mim é uma grande honra ser uma das porta-vozes das pessoas com deficiência no Brasil e no mundo", finaliza.