Crianças passam a noite ilhadas em ônibus após chuvas no Paraná

Do UOL, em São Paulo

Dez crianças passaram a noite ilhadas em um ônibus na Rodovia Governador Mário Covas, na zona rural de Guaratuba, litoral do Paraná. Elas retornavam das aulas em um transporte escolar e foram resgatadas pelos pais.

O que aconteceu

O resgate aconteceu às 4h da manhã. As primeiras crianças foram socorridas pelos próprios pais, que fizeram buscas na região. Após a água começar a baixar o motorista levou os estudantes que restaram às suas residências, após passarem a noite no ônibus. Além das crianças e do motorista, um monitor da escola também ficou ilhado.

Eles retornavam da escola. As crianças estudavam no período noturno e retornavam das aulas quando ficaram ilhados em Cubatão, que fica na zona rural do município.

Crianças foram resgatadas pelos pais. O Corpo de Bombeiros foi acionado durante a noite, mas não conseguiu localizar o ônibus. Os ilhados ficaram sem sinal de celular e não conseguiram comunicação com os pais, ou com a corporação, que só chegou ao local na manhã deste sábado.

Uma pessoa morreu

Um homem morreu em decorrência das chuvas em Guaratuba. O corpo foi encontrado em uma localidade chamada Ribeirão Grande por bombeiros que sobrevoaram a área com um helicóptero no fim da tarde deste sábado.

Uma segunda pessoa segue desaparecida. Corpo de Bombeiros continua em buscas com helicópteros e embarcações.

Município permanece em alerta

Região de Cubatão continua ilhada. Segundo a Prefeitura de Guaratuba, o trânsito entre o município e a zona rural permanece de difícil acesso, já que as estradas foram inundadas.

A chuva começou às 17h de sexta-feira (6). Os volumes mais intensos foram registrados no início da noite e durante a madrugada, o acumulado de chuvas no município soma 62,44mm.

Chance de mais chuvas neste sábado. O tempo só deve voltar a estabilizar em Guaratuba no domingo (9) e na segunda (10). A partir de terça o município tem novas chances de chuvas intensas, segundo o SIMEPAR (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

Agora qualquer chuva pode causar transtorno, já que o solo já está saturado. Por ser uma região intermediária, entre o litoral paranaense e a Serra do Mar, a concentração de nuvens é maior. A umidade fica represada, favorecendo chuvas mais intensas.

meteorologista Leonardo Furlan (SIMEPAR)