Ceará bate Fortaleza no Castelão e segue 100% no estadual

O Ceará venceu o Fortaleza por 2 a 1 pela quinta rodada do Campeonato Cearense de Futebol. A partida foi disputada nesta tarde na Arena Castelão e teve a transmissão ao vivo da TV Brasil.

Os gols do Vozão saíram ainda na primeira etapa. Lucas Mugni, aos 16 minutos da etapa inicial, cobrou com perfeição uma falta da lateral direita de ataque e surpreendeu o goleiro João Ricardo, do Fortaleza. Na sequência, aos 25, Mugni novamente fez excelente jogada pela esquerda e cruzou na área. Aylon não conseguiu concluir, mas Pedro Henrique apareceu para ampliar o placar. Apenas aos 27 minutos da etapa final o Leão do Pici conseguiu reagir. Lucero aproveitou a marcação da penalidade e deslocou o goleiro do Ceará, Bruno Ferreira, para diminuir.

A transmissão dafoi uma parceria com a TV Ceará, integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que realizou a narração, comentários e geração de imagens. Aestá transmitindo outros três campeonatos estaduais: o Baiano, em parceria com a TVE, o Paraense, em parceria com a TV Cultura do Pará e o Capixaba, com a TVE Espírito Santo.

Com a vitória, o Ceará quebrou a invencibilidade do rival e seguiu 100% no torneio. Na liderança do Grupo A, o Vozão alcançou os 15 pontos. No Grupo B, o Fortaleza continua com 12 pontos, mas ainda com folga na liderança da chave.

Dez clubes participam da edição deste ano do Campeonato Cearense. São eles: Associação Desportiva Iguatu, Barbalha Futebol Clube, Ceará Sporting Club, Cariri Football Club, Centro de Formação de Atletas do Tirol, Ferroviário Atlético Clube, Floresta Esporte Clube, Fortaleza Esporte Clube, Horizonte Futebol Clube e Maracanã Esporte Clube.

Regulamento do campeonato será mantido como na temporada de 2024. Os dez times foram divididos em dois grupos de cinco. Avançam diretamente para as semifinais os primeiros colocados de cada grupo. Os segundos e terceiros colocados disputam as quartas de final. Quartos e quintos lugares participam do chamado Quadrangular da Permanência.

Briga de torcidas

Na chegada para o clássico, torcedores de Fortaleza e Ceará promoveram uma briga generalizada nos arredores do Castelão, na capital cearense. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que a Polícia Militar conduziu 108 envolvidos para a Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e sete para o 13º Distrito Policial. Também foram cumpridos quatro mandados de prisão.