Canadá busca laços comerciais mais fortes com UE em meio a ameaças tarifárias de Trump

Por Julia Payne e Philip Blenkinsop

BRUXELAS (Reuters) - O Canadá deseja aprofundar seus laços econômicos com a União Europeia e manter as regras do comércio global diante da ameaça de tarifas de importação dos Estados Unidos, disse neste sábado a ministra do Comércio, Mary Ng, à Reuters.

A UE e o Canadá têm se beneficiado de um acordo de livre comércio desde 2017, que aumentou o comércio bilateral em 65%, e estabeleceram uma parceria de matérias-primas em 2021.

Ng se reuniu com o chefe de comércio da UE, Maros Sefcovic, para um almoço neste sábado, após uma reunião com a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, em Genebra, na sexta-feira.

"Os acordos comerciais são uma coisa, e vimos números realmente excelentes, mas o que mais podemos fazer para ajudar as empresas canadenses a entrar em qualquer um dos 27 Estados membros... e o que mais podemos fazer para o mesmo no Canadá?"

Ela disse que minerais essenciais e pequenas empresas estariam entre as áreas de foco da UE. O bloco europeu, em particular, está interessado em formar parcerias para garantir metais que são fundamentais para a transição energética - cobalto, lítio e níquel - e reduzir sua dependência da China.

O Canadá também está se esforçando para diversificar suas exportações e estabeleceu uma meta em 2018 de aumentar as exportações para além dos EUA em 50% até 2025. Ng disse que o país está no caminho certo para atingir ou exceder a meta.

O Canadá fechou acordos comerciais com a Indonésia em dezembro e com o Equador na semana passada e está se esforçando muito na região do Indo-Pacífico. A ministra vai liderar uma delegação com mais de 200 empresas na Austrália, Cingapura e Brunei na próxima semana.

"Estamos na mesa de negociações com os países do Sudeste Asiático. Levei uma grande delegação de empresas canadenses para as Filipinas em dezembro, para a Indonésia, para mercados como Vietnã, Malásia, Japão, Coreia", acrescentou Ng.

Ottawa ameaçou a imposição de tarifas retaliatórias e ações legais contra os EUA depois que o presidente Donald Trump anunciou tarifas sobre Canadá e México há uma semana e antes de suspender a medida por 30 dias. Ng disse que o Canadá poderia contestar Washington na OMC se as tarifas fossem impostas.