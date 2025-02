Briga entre torcidas de Fortaleza e Ceará marca chegada para clássico

Torcedores de Fortaleza e Ceará promoveram uma briga generalizada no começo da tarde deste sábado (8) nos arredores do estádio do Castelão, na capital cearense. O confronto teve pedras e rojões atirados de ambos os lados e acabou complicando bastante a chegada do público. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informa que a Polícia Militar conduziu 108 envolvidos para a Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e sete para o 13º Distrito Policial.

Apesar dos atritos, os dois rivais se enfrentam neste momento no local pela 5ª rodada do Estadual.

Brigas entre as duas torcidas são recorrentes no Ceará. Inclusive, confrontos dentro das próprias torcidas também são comuns. Autoridades municipais e estaduais estudam ações para aumentar o controle do acesso às praças esportivas do estado e aumentar a segurança do público.

"Os trabalhos ostensivos fazem parte do Plano Operacional de Segurança, coordenado pela Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol/SSPDS) para o Clássico-Rei. Os suspeitos foram detidos horas antes do início da partida e encontram-se nas unidades da PCCE [Polícia Civil do Estado do Ceará], onde serão realizados os procedimentos cabíveis", acrescentou a Secretaria de Segurança.

Na nota, o órgão destaca ainda a atuação, no âmbito da Operação Estádio Seguro, para capturar foragidos da Justiça que tentam adentrar nas dependências do estádio. Até o momento, foram capturadas três pessoas com mandados de prisão em aberto por crimes de homicídio, roubo e lesão corporal grave.

Também foi preso um quarto alvo, presidente de uma torcida organizada, que estava com ordem de prisão em aberto. O homem foi encontrado no Porto das Dunas, em Aquiraz. "Além do cumprimento de mandado, ele também foi preso em flagrante por uso de documento falso. As Forças de Segurança continuam com os trabalhos com intuito de localizar e prender outros suspeitos", conclui a nota.

