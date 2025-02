Boeing alerta funcionários de programa espacial sobre demissões

SEATTLE (Reuters) - A Boeing alertou neste sábado sobre demissões em seu programa de foguetes Sistema de Lançamento Espacial. Serão cerca de 400 posições a menos, em linha com as revisões do programa Artemis, da Nasa, e as expectativas de custos.

A empresa disse que emitirá nas próximas semanas avisos de demissões com 60 dias de antecedência aos funcionários afetados.

“Estamos trabalhando com nossos clientes e buscando oportunidades para realocar funcionários em nossa empresa para minimizar a perda de empregos”, disse um porta-voz da Boeing por e-mail.

O programa Artemis, cujo custo estimado é de 93 bilhões de dólares até 2025, foi estabelecido pela agência espacial dos Estados Unidos durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump. O programa representa o principal esforço norte-americano para levar astronautas à Lua pela primeira vez desde a missão Apollo 17, da Nasa

O programa, no entanto, tem tido atrasos significativos e custos crescentes.

Artemis 2, anteriormente planejada para o final de 2024 e envolvendo um voo tripulado ao redor da lua, está agora programada para setembro de 2025. Artemis 3, planejada como o primeiro pouso de astronauta na Lua sob o programa, está agora planejada para setembro de 2026, adiado do final de 2025.

(Por Dan Catchpole em Seattle e Janaki Venugopalan em Bengaluru)