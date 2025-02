Avó ganha presente dos netos e devolve surpresa com outra: 'Fiz tatuagem'

Os seis netos de Darcy Cit Barranco, 82, acharam que surpreenderiam a avó com uma viagem de navio em família. Mas quem fez uma surpresa ainda maior foi ela, que tatuou o apelido de todos no braço e revelou a arte a bordo.

A ideia de fazer um cruzeiro de Santos até Maceió por sete dias foi acertada entre ela e Luiza Barranco, 26, a neta mais velha. A princípio, o passeio seria apenas das duas, para relembrar as viagens feitas em grupo quando o avô estava vivo.

"Meu avô faleceu há nove anos e tinha o costume de dar de presente para nós uma viagem por ano, para passarmos as férias juntos. Era mais barato e mais fácil conciliar as férias escolares", contou Luiza ao UOL.

"Fizemos bastantes cruzeiros na América do Sul e no Caribe, fomos para o México, e minha avó gostava muito. Desde que ele faleceu, ela falava que tinha saudades deste tipo de viagem com a gente."

E, quando Luiza contou o plano para os primos, descobriu que todos estariam disponíveis na mesma data. Eles se articularam e decidiram dar a viagem como presente para Darcy.

"Eu fiquei pensando: quando vamos ter tempo de fazer isso de novo? Apesar de ela ter uma saúde inacreditável e disposição de jovem, está envelhecendo. Não tem como ficar postergando", explicou Luiza.

Darcy partilha do mesmo sentimento. "Na minha cabeça, eu acho que pode ser a última viagem de nós sete. Quatro deles já namoram, estão todos encaminhados. Vai ser difícil", completou ela.

Luiza também pontuou que alguns netos moram fora, o que deixa os encontros ainda mais difíceis.

'Não sei o que passou na minha cabeça'

E foi a vez de Darcy aprontar, em forma de agradecimento.

Tive vontade de fazer uma homenagem, uma surpresa para eles. Precisava fazer alguma coisa, e me ocorreu fazer a tatuagem. Não sei o que passou pela minha cabeça, um momento de loucura.

Darcy Barranco

A família é de Curitiba, mas Darcy está passando uma temporada em Guaratuba, no litoral paranaense, onde tem um apartamento. Ela buscou indicação de tatuador na cidade e foi conversar com ele, que apoiou a ideia.

Com a tatuagem feita, passou cerca de um mês cuidando dela escondido da família. De volta à capital, uma semana antes de embarcar, Darcy só usava blusas de manga comprida.

Não contei para ninguém, fiz segredo. Fiquei meio apreensiva de contar, mas depois pensei 'o braço é meu, o dinheiro foi meu, e o principal: os netos são meus'.

Darcy Barranco

Com todos os netos embarcados, Darcy aproveitou os momentos antes do jantar para fazer a revelação. Ela reuniu todos na cabine e disse que queria conversar com eles. Ela queria ler um texto que fez, lembrando o nascimento e características de cada um.

Mas, antes, os netos a surpreenderam novamente: apareceram vestidos com a mesma camiseta preta escrito "I love nonna" e a foto dela. E deram uma camiseta para ela escrito "Eu sou a nonna" e uma foto deles abraçados, quando crianças.

"Quis deixar essa mensagem dos valores mais importantes: amor, respeito, caráter, gentileza, união da família. Pedir para que eles nunca se distanciem uns dos outros. E levantei a manga e mostrei a tatuagem", conta Darcy. Uma das netas achou que era tatuagem de henna, que sai com o tempo.

Registro feito logo após netos descobrirem a tatuagem da avó Imagem: Arquivo Pessoal

Quando falei que era de verdade, eles choraram. E eu não escrevi o nome deles, escrevi como chamo cada um: a Luiza é a Luly, o Rafael é Rafa, a Laura é Lilica, o Henrique é Ike, a Giovanna é Gigi e a Gabriela é Bibi. São os meus docinhos.

Darcy Barranco

'Meu hobby é viajar'

Aos 82 anos, Darcy é dona de casa. Ela foi professora do primário quando solteira, depois se casou e se dedicou a cuidar da família. A união durou 53 anos e rendeu três filhos e os seis netos. Depois que ficou viúva, ela "toca a vida" da melhor forma possível.

Apesar de morar em Curitiba, ela passa boa parte do ano em Guaratuba. "Aqui tenho mais qualidade de vida", avalia. Darcy anda de bicicleta pela orla da praia e pratica beach tênis tanto na areia quanto no clube. Duas vezes por semana, faz aula de inglês. Com as amigas, também viúvas ou aposentadas, se reúne para jogar baralho.