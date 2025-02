Avião desaparecido no Alasca é encontrado; pelo menos três pessoas morreram

Colaboração para o UOL e do UOL, em São Paulo

O avião que desapareceu no Alasca mais cedo com nove passageiros e um piloto a bordo foi encontrado por agentes da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Pelo menos três pessoas que estavam a bordo morreram.

O que aconteceu

Guarda Costeira não conseguiu acessar outros sete passageiros. O órgão informou que as vítimas estão "atualmente inacessíveis devido às condições do avião". As autoridades ainda não confirmaram se eles estão mortos ou se puderam ser resgatados, mas o Departamento de Bombeiros Voluntários de Nome afirmou que "não havia como sobreviver ao acidente".

Avião foi encontrado a 54 quilômetros da comunidade de Nome, seu destino. A aeronave, um Cessna Caravan turboélice, partiu de Unakleet às 14h38 de quinta-feira no horário local (20h38 no horário de Brasília), e desapareceu 38 minutos após sua decolagem. Sua última posição foi registrada sobre a água. O voo costuma durar cerca de uma hora.

Famílias de vítimas foram avisadas de desaparecimento, segundo o Departamento de Bombeiros Voluntários de Nome.

Acidente é o terceiro grande acidente aéreo dos EUA em menos de dez dias. Em 29 de janeiro, um avião com 67 pessoas se chocou com um helicóptero militar em Washington, causando a morte de todos a bordo em ambas as aeronaves. Já na última sexta-feira (31), um avião-ambulância de pequeno porte caiu próximo a um shopping na Filadélfia, matando sete pessoas e deixando outras 19 feridas.

O Alasca tem uma alta incidência de acidentes aéreos em comparação com outros estados dos EUA. Isso se deve às condições geográficas e climáticas adversas da região, conforme relatado pelo Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA. Além disso, muitas comunidades não são acessíveis por estradas, tornando os pequenos aviões essenciais para o transporte de pessoas e mercadorias.