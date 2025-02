Atalanta goleia Verona (5-0) com quatro gols de Retegui

A Atalanta recuperou neste sábado (8) a sua melhor versão ao vencer por 5 a 0 em sua visita ao Verona pela 24ª rodada da Serie A, com quatro gols do ítalo-argentino Mateo Retegui.

A 'Dea' vinha de uma derrota no meio da semana na Copa da Itália para o Bologna (1-0) e apesar do massacre deste sábado esta foi apenas a terceira vitória nos últimos onze jogos (três derrotas e cinco empates).

Retegui, que estava no topo da artilharia antes do jogo, já havia conseguido um hat-trick antes do intervalo, e completou o seu 'poker' na segunda etapa (56'). Agora ele acumula 20 gols em 24 rodadas do campeonato italiano.

Com 50 pontos, o time de Bérgamo está a um da Inter de Milão, que joga em casa contra a Fiorentina na segunda-feira, e quatro atrás do líder Napoli (54), que recebe a Udinese no domingo.

--- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Como - Juventus 1 - 2

- Sábado:

Hellas Verona - Atalanta 0 - 5

Empoli - Milan

(16h45) Torino - Genoa

- Domingo:

(08h30) Unione Venezia - Roma

(11h00) Lazio - Monza

Cagliari - Parma

(14h00) Lecce - Bologna

(16h45) Napoli - Udinese

- Segunda-feira:

(16h45) Inter - Fiorentina

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 54 23 17 3 3 38 16 22

2. Inter 51 23 15 6 2 56 22 34

3. Atalanta 50 24 15 5 4 54 26 28

4. Juventus 43 24 10 13 1 41 21 20

5. Fiorentina 42 23 12 6 5 40 23 17

6. Lazio 42 23 13 3 7 40 31 9

7. Bologna 37 22 9 10 3 35 27 8

8. Milan 35 22 9 8 5 33 24 9

9. Roma 31 23 8 7 8 34 29 5

10. Udinese 29 23 8 5 10 28 36 -8

11. Torino 27 23 6 9 8 24 27 -3

12. Genoa 26 23 6 8 9 21 32 -11

13. Lecce 23 23 6 5 12 18 41 -23

14. Hellas Verona 23 24 7 2 15 26 53 -27

15. Como 22 24 5 7 12 28 40 -12

16. Empoli 21 23 4 9 10 22 33 -11

17. Cagliari 21 23 5 6 12 24 38 -14

18. Parma 20 23 4 8 11 29 42 -13

19. Unione Venezia 16 23 3 7 13 22 38 -16

20. Monza 13 23 2 7 14 20 34 -14

