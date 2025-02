Xadrez ministerial: como deve ficar a Esplanada de Lula após reforma

O presidente Lula (PT) fará mudanças na Esplanada. Já de olho em 2026 e pensando na governabilidade para os dois últimos anos de mandato, o governo vem sofrendo pressões tanto do centrão quanto da base para reconfigurar sua esquadra ministerial.

Do lado dos parlamentares há muitos desejos e cenários sendo traçados (e eles não escondem a pressão), mas, no fim, a última palavra é de Lula. No Planalto, repetem que nada está decidido e que as tratativas também dependem do que partidos como MDB, PSD, União Brasil, Republicanos e PP têm a oferecer.

A aposta é que o presidente tenha muitas conversas antes de fazer os ajustes, o que pode acontecer ao longo de fevereiro, mas as mudanças —feitas homeopaticamente ou não— devem sair neste primeiro semestre.

Veja a seguir como está a situação atualmente: